УКР
Готував удар по енергетиці та Силах оборони: СБУ затримала агента ФСБ у Миргороді на Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Полтавщині затримано російського агента, який готував координати для нового ракетного удару військ РФ по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За допомогою агента РФ сподівалася вдарити балістикою по електропідстанціях, що живлять місто.

Також серед цілей - дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ.

ФСБ завербувала місцевого різноробочого через Телеграм для цього.

Агента РФ затримано у Миргороді. СБУ розповіла подробиці

"За інструкцією окупантів агент шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони. Під час розвідвилазок він позначав локації таких "цілей" на гугл-картах і передавав кураторові – співробітнику прикордонного управління фсб по Псковській області", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрила агента РФ та затримала його "на гарячому", коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони.

Також було проведено комплексні заходи для убезпечення об’єктів, що перебували в зоні шпигунської розвідактивності.

У чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на окупантів.

Агента РФ затримано у Миргороді. СБУ розповіла подробиці
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Миргород (64) СБУ (13448) коригування (128) Полтавська область (1246) Миргородський район (16)
Всіх агентів і зрадників , які працюють на кацапстан ,
давно пора показово знищувати , так як це люті вороги
України та допомагають кацапам нас вбивати 😡
показати весь коментар
09.10.2025 10:14 Відповісти
Наведіть лад з тими телеграм каналами через них ворог вербує бидло але хтось уперто не хоче цього робити ,забудьте про рейтинги війна.
показати весь коментар
09.10.2025 10:17 Відповісти
 
 