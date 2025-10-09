Готував удар по енергетиці та Силах оборони: СБУ затримала агента ФСБ у Миргороді на Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Полтавщині затримано російського агента, який готував координати для нового ракетного удару військ РФ по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За допомогою агента РФ сподівалася вдарити балістикою по електропідстанціях, що живлять місто.

Також читайте: Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів: Погоджено нові операції. ФОТОрепортаж

Також серед цілей - дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ.

ФСБ завербувала місцевого різноробочого через Телеграм для цього.

"За інструкцією окупантів агент шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони. Під час розвідвилазок він позначав локації таких "цілей" на гугл-картах і передавав кураторові – співробітнику прикордонного управління фсб по Псковській області", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрила агента РФ та затримала його "на гарячому", коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони.

Також читайте: На замовлення ФСБ РФ займалися диверсіями на Укрзалізниці: затримано трьох підлітків та громадянина Молдови. ФОТОрепортаж

Також було проведено комплексні заходи для убезпечення об’єктів, що перебували в зоні шпигунської розвідактивності.

У чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на окупантів.













Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ