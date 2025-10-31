Дронові атаки РФ спричинили нові знеструмлення в Україні. Діють графіки відключень, - Міненерго

У низці областей станом на ранок 31 жовтня зафіксовані нові знеструмлення через дронові атаки на енергооб'єкти. Протягом дня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти - на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Заходи обмеження споживання

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

Внаслідок третьої з початку місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електропостачання.

Найбільших руйнувань зазнали мережі у центральних та східних областях:

Вінниччина - понад 400 населених пунктів без електрики;

Запорізька область - 148 населених пунктів;

Дніпропетровщина - 125;

пошкодження також зафіксовано на Львівщині.

