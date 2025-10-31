УКР
Затримано жінку, яка коригувала удари РФ по енергетиці на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області затримано російську агентку, яка коригувала удари окупантів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Коригуванням ударів РФ займалася 46-річна безробітна, яку окупанти завербували, коли та шукала легкі заробітки у Telegram.

Жінка коригувала удари РФ по енергетиці Вінниччини

Завданням жінки було проведення дорозвідки на декількох енергогенеруючих об’єктах Вінниччини, що забезпечують світлом і теплом більшу частину області.

Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ.

Затримання агентки

СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли та обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

Після удару РФ жінка мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.

СБУ повідомила агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Удар РФ по Вінниччині

Вночі 30 жовтня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

Відомо, що внаслідок удару РФ по Вінниччині загинула 7-річна дитина.

+9
Отака собі жіночка - вбила семирічну дівчинку і рішила лишити людей світла
показати весь коментар
31.10.2025 10:59 Відповісти
+7
Потрібні показові рішення судів з довічним. За такє. Причому, строк відбувати на уранових копальнях. Натякнемо ще..
показати весь коментар
31.10.2025 10:57 Відповісти
+4
Який там шпигун ху...лостану, це звичайна дебільна українська шлюха, *********** гроші на крові своїх рідних та знайомих.
показати весь коментар
31.10.2025 11:00 Відповісти
Потрібні показові рішення судів з довічним. За такє. Причому, строк відбувати на уранових копальнях. Натякнемо ще..
показати весь коментар
31.10.2025 10:57 Відповісти
Отака собі жіночка - вбила семирічну дівчинку і рішила лишити людей світла
показати весь коментар
31.10.2025 10:59 Відповісти
Який там шпигун ху...лостану, це звичайна дебільна українська шлюха, *********** гроші на крові своїх рідних та знайомих.
показати весь коментар
31.10.2025 11:00 Відповісти
Це подруга заввідділом Вінницької ОДА.
показати весь коментар
31.10.2025 11:03 Відповісти
Стефанчуки-зеленський із свириденко та умеровим, своєю бездіяльністю щодо внесення дієвих змін у законодавство України, упродовж 4 років, спонукають таке зкацаплене лайно і далі убивати Українців та руйнувати Україну!! Оманські на посадах, турбуються лише за вагнерівців, беркутню, ригоАНАЛІВ та їх помічників, а Українці, то таке…
Потікавші гончарука з шоблою та генпрокурори, цьому підтвердження!
Данилов, навіть сигналізував, кольором в ісподньому…
показати весь коментар
31.10.2025 11:03 Відповісти
гавно дєло шоб її не позбавили виборчого права. Вона стане у нагоді для влади на майбутніх виборах.
показати весь коментар
31.10.2025 11:05 Відповісти
Та какая женщина, не женщина она а мразь.
показати весь коментар
31.10.2025 11:09 Відповісти
Показово привселюдно стратити,щоб знали,на що йдуть.
Вона це свідомо робила,і вдповідати повинна по-дорослому.
І це ее просто«залишити без світла»,це вбивство.
Знайома сидить на інсуліні,хоче автомобільний холодильник купить на акумуляторі,а на скільки того акумулятора вистачить?А без інсуліну--смерть.А скільки таких ісулінозалежних?
показати весь коментар
31.10.2025 11:10 Відповісти
Она імєєт права чєловєка!!!
показати весь коментар
31.10.2025 11:14 Відповісти
Дрібноту ловлять а крупних не беруть
показати весь коментар
31.10.2025 11:13 Відповісти
Таких потвор в 2 Світову вішали
показати весь коментар
31.10.2025 11:24 Відповісти
Хіба то жінка? То заслана кацапами і нашими "хуже нє будєт" російськомовна кацапка-потвора.
показати весь коментар
31.10.2025 11:40 Відповісти
Їрмак рулить см..ртями українців, а ловлять дрібноту((
показати весь коментар
31.10.2025 11:55 Відповісти
Розстріляти таку паскуду нафіг її ще утримувати за гроші платників податків.
показати весь коментар
31.10.2025 12:08 Відповісти
Та хіба не можна зібрати всіх наркозалежних та на фортифікації?
Що за демократична херня під час війни?
показати весь коментар
31.10.2025 12:18 Відповісти
Коли вже Зе и ко прокинуться і введуть смертну кару для для цих виродків?
показати весь коментар
31.10.2025 12:30 Відповісти
 
 