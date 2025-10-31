Затримано жінку, яка коригувала удари РФ по енергетиці на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області затримано російську агентку, яка коригувала удари окупантів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Коригуванням ударів РФ займалася 46-річна безробітна, яку окупанти завербували, коли та шукала легкі заробітки у Telegram.

Завданням жінки було проведення дорозвідки на декількох енергогенеруючих об’єктах Вінниччини, що забезпечують світлом і теплом більшу частину області.

Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ.

Затримання агентки

СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли та обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

Після удару РФ жінка мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.

СБУ повідомила агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Удар РФ по Вінниччині

Вночі 30 жовтня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

Відомо, що внаслідок удару РФ по Вінниччині загинула 7-річна дитина.

