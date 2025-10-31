Затримано жінку, яка коригувала удари РФ по енергетиці на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Вінницькій області затримано російську агентку, яка коригувала удари окупантів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Коригуванням ударів РФ займалася 46-річна безробітна, яку окупанти завербували, коли та шукала легкі заробітки у Telegram.
Завданням жінки було проведення дорозвідки на декількох енергогенеруючих об’єктах Вінниччини, що забезпечують світлом і теплом більшу частину області.
Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ.
Затримання агентки
СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли та обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.
Після удару РФ жінка мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.
СБУ повідомила агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Удар РФ по Вінниччині
Вночі 30 жовтня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.
Відомо, що внаслідок удару РФ по Вінниччині загинула 7-річна дитина.
Потікавші гончарука з шоблою та генпрокурори, цьому підтвердження!
Данилов, навіть сигналізував, кольором в ісподньому…
Вона це свідомо робила,і вдповідати повинна по-дорослому.
І це ее просто«залишити без світла»,це вбивство.
Знайома сидить на інсуліні,хоче автомобільний холодильник купить на акумуляторі,а на скільки того акумулятора вистачить?А без інсуліну--смерть.А скільки таких ісулінозалежних?
Що за демократична херня під час війни?