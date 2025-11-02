Вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре

В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру вся Донецкая область осталась без электроснабжения. Из-за повреждений в энергосистеме начались аварийные отключения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин

"Вся Донецкая область — обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения", — написал Филашкин.

Как отмечается, специалисты уже занимаются решением проблемы.

"Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем", - добавил чиновник.

