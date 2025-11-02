РУС
Вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре

Отключение электроэнергии в Донецкой области

В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру вся Донецкая область осталась без электроснабжения. Из-за повреждений в энергосистеме начались аварийные отключения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся Донецкая область — обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения", — написал Филашкин.

Как отмечается, специалисты уже занимаются решением проблемы.

"Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем", - добавил чиновник.

Можливо вже пора москву знеструмити, чи ще не на часі? Наші хлопці сьогодні добряче попрацювали, за що їм велика подяка. Але всеодно, таке відчуття, що хочеться ще більше симетричних відповідей по логову окупантів.
02.11.2025 12:05 Ответить
Вся Донецкая область вместе с оккупированной?
02.11.2025 12:25 Ответить
Тепер ******, може і завозити на Україну «данбаскай народ», автобусами з отими ряженими, що волають «****** ввєді!!»
02.11.2025 12:34 Ответить
Та ладно Москва, були б якісь справжні результати "уражень" ТЕЦ і підстанцій у Бєлгороді, Курську або Орлі окрім матюків кацапів і звуків вибухів вночі.
02.11.2025 12:41 Ответить
Домбасюрсські ждуни, які таки дочекались *****-гундяївського рускаміра, повинні бути задоволеними?
Чи, може, хтось вважає: "Там жє наші людє"
02.11.2025 12:47 Ответить
 
 