1 063 5
Вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре
В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру вся Донецкая область осталась без электроснабжения. Из-за повреждений в энергосистеме начались аварийные отключения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вся Донецкая область — обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения", — написал Филашкин.
Как отмечается, специалисты уже занимаются решением проблемы.
"Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем", - добавил чиновник.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи, може, хтось вважає: "Там жє наші людє"