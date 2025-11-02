УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Аварійні знеструмлення
1 049 5

Вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Знеструмлення Донеччини

Унаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру вся Донецька область залишилася без електропостачання. Через пошкодження в енергосистемі почалися аварійні відключення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся Донеччина — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", -  написав Філашкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині. Ворог окупував Новогригорівку на Запоріжжі, - DeepState

Як зазначається, фахівці вже займаються розв'язанням проблеми.

"Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене. Працюємо", - додав посадовець.

Читайте: Росія відключила ЗАЕС і готує її перепідключення до власної енергосистеми,- МЗС

Автор: 

Донецька область (9993) знеструмлення (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можливо вже пора москву знеструмити, чи ще не на часі? Наші хлопці сьогодні добряче попрацювали, за що їм велика подяка. Але всеодно, таке відчуття, що хочеться ще більше симетричних відповідей по логову окупантів.
показати весь коментар
02.11.2025 12:05 Відповісти
Вся Донецкая область вместе с оккупированной?
показати весь коментар
02.11.2025 12:25 Відповісти
Тепер ******, може і завозити на Україну «данбаскай народ», автобусами з отими ряженими, що волають «****** ввєді!!»
показати весь коментар
02.11.2025 12:34 Відповісти
Та ладно Москва, були б якісь справжні результати "уражень" ТЕЦ і підстанцій у Бєлгороді, Курську або Орлі окрім матюків кацапів і звуків вибухів вночі.
показати весь коментар
02.11.2025 12:41 Відповісти
Домбасюрсські ждуни, які таки дочекались *****-гундяївського рускаміра, повинні бути задоволеними?
Чи, може, хтось вважає: "Там жє наші людє"
показати весь коментар
02.11.2025 12:47 Відповісти
 
 