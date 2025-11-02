Вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Унаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру вся Донецька область залишилася без електропостачання. Через пошкодження в енергосистемі почалися аварійні відключення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся Донеччина — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", - написав Філашкін.

Як зазначається, фахівці вже займаються розв'язанням проблеми.

"Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене. Працюємо", - додав посадовець.

