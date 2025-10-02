УКР
Росія відключила ЗАЕС і готує її перепідключення до власної енергосистеми - МЗС

Росія хоче перепідключити ЗАЕС до своєї енергосистеми

Росія відключила Запорізьку АЕС від української енергомережі нібито для "тесту" та готує її приєднання до власної системи. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія свідомо знеструмила станцію в рамках підготовки до перепідключення до своєї мережі", — зазначив Сибіга.

Читайте: Окупація Росією ЗАЕС: 47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою на підтримку України

Міністр попередив, що наступним кроком може стати запуск реактора під окупацією без належного охолодження та зовнішнього контролю, що підвищує ризик ядерних інцидентів.

Очільник МЗС закликав МАГАТЕ забезпечити безперешкодний доступ ремонтних бригад та постачання спеціалізованого обладнання для відновлення живлення ЗАЕС з української території.

Читайте також: Дрон влучив у дах навчального центру Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Росія продовжує системні атаки на українські енергетичні об’єкти, що підвищує небезпеку аварій та загрожує стабільності енергосистеми країни. Міжнародна спільнота своєю чергою закликається посилити тиск на РФ та забезпечити захист атомних об’єктів відповідно до норм безпеки МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російські обстріли частково знеструмлений Херсон

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін не визнав, що росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС, і традиційно звинуватив в ударах Україну. Також він заявив, що РФ може завдати "дзеркальних ударів" по АЕС в Україні у відповідь нібито на обстріл українською стороною окупованої ЗАЕС.

Найбільшу атомну станцію у Європі зеля здав рашистам за перший тиждень війні, завдяки його зраді.
Тепер рашисти будуть собі виробляти електроенергію на ній.
Зелений зрадник рулить.
02.10.2025 22:18 Відповісти
і шо цікаво!
нічого не вибухнуло!
ніякої радіації.
як же так?

гроссі, абсолютно відкрито віддав українську атомну станцію кацапам.
єврокуколди озабочєни?
02.10.2025 22:17 Відповісти
Банда з егергоатому повинна буда взагалі цей обʼєкт зупинити поаністю після захоплення, а не водити хороводи з окупантами. Відразу через магате призупинити вмі ліцензії і заблокувати обʼєкт
02.10.2025 22:17 Відповісти
***** сьогодні заявило: то нє ми відключили, то башні підірвали українські диверсанти.
02.10.2025 22:14 Відповісти
"українські диверсанти" розмінувчли Чонгар, бойкотували вчасний підрив Антонівського моста, чим сприяли швидкому захопленню ЗаЕС. Тільки "українськими" іих диверсантів можна назвати умовно через наявність українських паспортів. Насправді за духом, переконанняі діями на шкоду Україні - це кацапсські (без лапок) диверсанти.
02.10.2025 22:35 Відповісти
Банда з егергоатому повинна буда взагалі цей обʼєкт зупинити поаністю після захоплення, а не водити хороводи з окупантами. Відразу через магате призупинити вмі ліцензії і заблокувати обʼєкт
02.10.2025 22:17 Відповісти
Зупинити атомну реакцію? Спочатку почитай що таке атомна реакція, тоді будеш балаболити. Це всерівно шо зупинити вибух?!
02.10.2025 22:54 Відповісти
Найбільшу атомну станцію у Європі зеля здав рашистам за перший тиждень війні, завдяки його зраді.
Тепер рашисти будуть собі виробляти електроенергію на ній.
Зелений зрадник рулить.
02.10.2025 22:18 Відповісти
Не будуть: без води. А так все точно щодо політичної оцінки.
02.10.2025 22:20 Відповісти
росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС Джерело: https://censor.net/ua/n3577546

Цю фразу як зрозуміти?
02.10.2025 22:23 Відповісти
Що саме не зрозуміло? Станція окупована рашистами. Також вони її обстрілюють щоб звинуватити нас. Роблять картинку що вони її захищають
02.10.2025 22:50 Відповісти
Навіщо їм це? Логічніше тоді Курську АЕС обстріляти і накидати туди уламки безпілотників ЗСУ.
02.10.2025 23:01 Відповісти
Кацапи як завжди крадуть, але ж, але ж...щось же можна було зробити. Чи як завжди - ********? Щось вже од цього керівництва зло бере безмірне.
02.10.2025 22:29 Відповісти
Кацап'ячі гниди.
02.10.2025 22:40 Відповісти
Зрадники пустили кацапів на обєкт ще в 2022. Щось ніхто з "зеленої міжпухи" не збирається повертати Запоріжську АЕС Україні. Це тупо факт, що свідчить про абсолютну бездарність військового керівництва України.
P.S. А гауляйтер Баліцкій досі живий...
показати весь коментар
02.10.2025 22:44 Відповісти
02.10.2025 23:02 Відповісти
 
 