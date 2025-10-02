Росія відключила ЗАЕС і готує її перепідключення до власної енергосистеми - МЗС

Росія відключила Запорізьку АЕС від української енергомережі нібито для "тесту" та готує її приєднання до власної системи. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія свідомо знеструмила станцію в рамках підготовки до перепідключення до своєї мережі", — зазначив Сибіга.

Міністр попередив, що наступним кроком може стати запуск реактора під окупацією без належного охолодження та зовнішнього контролю, що підвищує ризик ядерних інцидентів.

Очільник МЗС закликав МАГАТЕ забезпечити безперешкодний доступ ремонтних бригад та постачання спеціалізованого обладнання для відновлення живлення ЗАЕС з української території.

Росія продовжує системні атаки на українські енергетичні об’єкти, що підвищує небезпеку аварій та загрожує стабільності енергосистеми країни. Міжнародна спільнота своєю чергою закликається посилити тиск на РФ та забезпечити захист атомних об’єктів відповідно до норм безпеки МАГАТЕ.

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін не визнав, що росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС, і традиційно звинуватив в ударах Україну. Також він заявив, що РФ може завдати "дзеркальних ударів" по АЕС в Україні у відповідь нібито на обстріл українською стороною окупованої ЗАЕС.