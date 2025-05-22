Дрон влучив у дах навчального центру Запорізької АЕС, - МАГАТЕ
Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.
Про це йдеться в оновленні агентства щодо ситуації в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, інцидент не спричинив жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи впав на неї після збиття.
У МАГАТЕ наголосили, що це вже третя атака на навчальний центр ЗАЕС з початку року. Представники агентства звернулися з проханням про доступ до будівлі, як це вже було після попереднього інциденту в квітні. Проте цього разу дозволу ще не надано.
"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Агентство також нагадало про пошкодження Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС у лютому та атаки БПЛА на інші українські станції - Хмельницьку, Рівненську й Південноукраїнську.
не знаю, як це коментувати, бо гумор вже закінчився, а матюки не комільфо.....
кацапи почали руйнувати заес, бо може, щось підозрюють?
нехай напружить мозгову діяльність на предмет заборони йбнрсні запускати АЕС.
Вони вже у Курчатові нову запиляли АЕС-2(