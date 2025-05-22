УКР
Новини атака на ЗАЕС
1 666 5

Дрон влучив у дах навчального центру Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

заес

Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.

Про це йдеться в оновленні агентства щодо ситуації в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, інцидент не спричинив жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи впав на неї після збиття.

У МАГАТЕ наголосили, що це вже третя атака на навчальний центр ЗАЕС з початку року. Представники агентства звернулися з проханням про доступ до будівлі, як це вже було після попереднього інциденту в квітні. Проте цього разу дозволу ще не надано.

"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство також нагадало про пошкодження Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС у лютому та атаки БПЛА на інші українські станції - Хмельницьку, Рівненську й Південноукраїнську.

МАГАТЕ (766) дрони (5363) атака на ЗАЕС (174)
показати весь коментар
22.05.2025 11:01 Відповісти
Це має негайно припинитися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

не знаю, як це коментувати, бо гумор вже закінчився, а матюки не комільфо.....
кацапи почали руйнувати заес, бо може, щось підозрюють?
показати весь коментар
22.05.2025 11:23 Відповісти
ЗАЕС мае вибухнути в випадку подальшого просування кацапів, головне щоб вітер поніс усе на Крим та Краснодар, бо нах нам такій світ в якому не буде України???
показати весь коментар
22.05.2025 12:01 Відповісти
Це він кому розказує що це має припинитися? Може вивести війська орків із ЗАЕС? Все що робиться на ЗАЕС все з дозволу МАГАТЕ. Ця організація як ніхто інший може впливати на рашистів пригрозивши ввести санкції проти РосАтому який з дозволу МАГАТЕ будує станції по всьому світу
показати весь коментар
22.05.2025 12:31 Відповісти
Нагадайте гросі-гроші , що він має повноваження НЕ допускати до експлуатації АЕС від московії;
нехай напружить мозгову діяльність на предмет заборони йбнрсні запускати АЕС.
Вони вже у Курчатові нову запиляли АЕС-2(
показати весь коментар
22.05.2025 13:26 Відповісти
 
 