Дрон попал в крышу учебного центра Запорожской АЭС, - МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция сообщила команде МАГАТЭ о попадании беспилотника в крышу учебного центра, расположенного сразу за пределами периметра станции.
Об этом говорится в обновлении агентства по ситуации в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, инцидент не повлек жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, дрон непосредственно врезался в здание или упал на него после сбивания.
В МАГАТЭ отметили, что это уже третья атака на учебный центр ЗАЭС с начала года. Представители агентства обратились с просьбой о доступе к зданию, как это уже было после предыдущего инцидента в апреле. Однако на этот раз разрешения еще не предоставлено.
"Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Агентство также напомнило о повреждении Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС в феврале и атаках БПЛА на другие украинские станции - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую.
не знаю, як це коментувати, бо гумор вже закінчився, а матюки не комільфо.....
кацапи почали руйнувати заес, бо може, щось підозрюють?
нехай напружить мозгову діяльність на предмет заборони йбнрсні запускати АЕС.
Вони вже у Курчатові нову запиляли АЕС-2(