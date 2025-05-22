Дрон попал в крышу учебного центра Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция сообщила команде МАГАТЭ о попадании беспилотника в крышу учебного центра, расположенного сразу за пределами периметра станции.

Об этом говорится в обновлении агентства по ситуации в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, инцидент не повлек жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, дрон непосредственно врезался в здание или упал на него после сбивания.

В МАГАТЭ отметили, что это уже третья атака на учебный центр ЗАЭС с начала года. Представители агентства обратились с просьбой о доступе к зданию, как это уже было после предыдущего инцидента в апреле. Однако на этот раз разрешения еще не предоставлено.

"Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство также напомнило о повреждении Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС в феврале и атаках БПЛА на другие украинские станции - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую.

