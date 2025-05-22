РУС
Новости атака на АЭС
1 666 5

Дрон попал в крышу учебного центра Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

заес

Запорожская атомная электростанция сообщила команде МАГАТЭ о попадании беспилотника в крышу учебного центра, расположенного сразу за пределами периметра станции.

Об этом говорится в обновлении агентства по ситуации в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, инцидент не повлек жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, дрон непосредственно врезался в здание или упал на него после сбивания.

В МАГАТЭ отметили, что это уже третья атака на учебный центр ЗАЭС с начала года. Представители агентства обратились с просьбой о доступе к зданию, как это уже было после предыдущего инцидента в апреле. Однако на этот раз разрешения еще не предоставлено.

"Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство также напомнило о повреждении Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС в феврале и атаках БПЛА на другие украинские станции - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую.

Автор: 

22.05.2025 11:01 Ответить
Це має негайно припинитися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

не знаю, як це коментувати, бо гумор вже закінчився, а матюки не комільфо.....
кацапи почали руйнувати заес, бо може, щось підозрюють?
22.05.2025 11:23 Ответить
ЗАЕС мае вибухнути в випадку подальшого просування кацапів, головне щоб вітер поніс усе на Крим та Краснодар, бо нах нам такій світ в якому не буде України???
22.05.2025 12:01 Ответить
Це він кому розказує що це має припинитися? Може вивести війська орків із ЗАЕС? Все що робиться на ЗАЕС все з дозволу МАГАТЕ. Ця організація як ніхто інший може впливати на рашистів пригрозивши ввести санкції проти РосАтому який з дозволу МАГАТЕ будує станції по всьому світу
22.05.2025 12:31 Ответить
Нагадайте гросі-гроші , що він має повноваження НЕ допускати до експлуатації АЕС від московії;
нехай напружить мозгову діяльність на предмет заборони йбнрсні запускати АЕС.
Вони вже у Курчатові нову запиляли АЕС-2(
22.05.2025 13:26 Ответить
 
 