Россия отключила ЗАЭС и готовит ее переподключение к собственной энергосистеме - МИД
Россия отключила Запорожскую АЭС от украинской энергосети якобы для "теста" и готовит ее присоединение к собственной системе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Россия сознательно обесточила станцию в рамках подготовки к переподключению к своей сети", - отметил Сибига.
Министр предупредил, что следующим шагом может стать запуск реактора под оккупацией без надлежащего охлаждения и внешнего контроля, что повышает риск ядерных инцидентов.
Глава МИД призвал МАГАТЭ обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования для восстановления питания ЗАЭС с украинской территории.
Россия продолжает системные атаки на украинские энергетические объекты, что повышает опасность аварий и угрожает стабильности энергосистемы страны. Международное сообщество в свою очередь призывает усилить давление на РФ и обеспечить защиту атомных объектов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.
Между тем глава Кремля Владимир Путин не признал, что россияне обстреливают территорию временно оккупированной ЗАЭС, и традиционно обвинил в ударах Украину. Также он заявил, что РФ может нанести "зеркальные удары" по АЭС в Украине в ответ якобы на обстрел украинской стороной оккупированной ЗАЭС.
нічого не вибухнуло!
ніякої радіації.
як же так?
гроссі, абсолютно відкрито віддав українську атомну станцію кацапам.
єврокуколди озабочєни?
Тепер рашисти будуть собі виробляти електроенергію на ній.
Зелений зрадник рулить.
Цю фразу як зрозуміти?
P.S. А гауляйтер Баліцкій досі живий...