Россия отключила ЗАЭС и готовит ее переподключение к собственной энергосистеме - МИД

Россия хочет переподключить ЗАЭС к своей энергосистеме

Россия отключила Запорожскую АЭС от украинской энергосети якобы для "теста" и готовит ее присоединение к собственной системе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия сознательно обесточила станцию в рамках подготовки к переподключению к своей сети", - отметил Сибига.

Читайте: Оккупация Россией ЗАЭС: 47 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением в поддержку Украины

Министр предупредил, что следующим шагом может стать запуск реактора под оккупацией без надлежащего охлаждения и внешнего контроля, что повышает риск ядерных инцидентов.

Глава МИД призвал МАГАТЭ обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования для восстановления питания ЗАЭС с украинской территории.

Читайте также: Дрон попал в крышу учебного центра Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Россия продолжает системные атаки на украинские энергетические объекты, что повышает опасность аварий и угрожает стабильности энергосистемы страны. Международное сообщество в свою очередь призывает усилить давление на РФ и обеспечить защиту атомных объектов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за российских обстрелов частично обесточен Херсон

Между тем глава Кремля Владимир Путин не признал, что россияне обстреливают территорию временно оккупированной ЗАЭС, и традиционно обвинил в ударах Украину. Также он заявил, что РФ может нанести "зеркальные удары" по АЭС в Украине в ответ якобы на обстрел украинской стороной оккупированной ЗАЭС.

+9
Найбільшу атомну станцію у Європі зеля здав рашистам за перший тиждень війні, завдяки його зраді.
Тепер рашисти будуть собі виробляти електроенергію на ній.
Зелений зрадник рулить.
02.10.2025 22:18 Ответить
+6
і шо цікаво!
нічого не вибухнуло!
ніякої радіації.
як же так?

гроссі, абсолютно відкрито віддав українську атомну станцію кацапам.
єврокуколди озабочєни?
02.10.2025 22:17 Ответить
+5
Банда з егергоатому повинна буда взагалі цей обʼєкт зупинити поаністю після захоплення, а не водити хороводи з окупантами. Відразу через магате призупинити вмі ліцензії і заблокувати обʼєкт
02.10.2025 22:17 Ответить
***** сьогодні заявило: то нє ми відключили, то башні підірвали українські диверсанти.
02.10.2025 22:14 Ответить
"українські диверсанти" розмінувчли Чонгар, бойкотували вчасний підрив Антонівського моста, чим сприяли швидкому захопленню ЗаЕС. Тільки "українськими" іих диверсантів можна назвати умовно через наявність українських паспортів. Насправді за духом, переконанняі діями на шкоду Україні - це кацапсські (без лапок) диверсанти.
02.10.2025 22:35 Ответить
і шо цікаво!
нічого не вибухнуло!
ніякої радіації.
як же так?

гроссі, абсолютно відкрито віддав українську атомну станцію кацапам.
єврокуколди озабочєни?
02.10.2025 22:17 Ответить
Банда з егергоатому повинна буда взагалі цей обʼєкт зупинити поаністю після захоплення, а не водити хороводи з окупантами. Відразу через магате призупинити вмі ліцензії і заблокувати обʼєкт
02.10.2025 22:17 Ответить
Зупинити атомну реакцію? Спочатку почитай що таке атомна реакція, тоді будеш балаболити. Це всерівно шо зупинити вибух?!
02.10.2025 22:54 Ответить
Найбільшу атомну станцію у Європі зеля здав рашистам за перший тиждень війні, завдяки його зраді.
Тепер рашисти будуть собі виробляти електроенергію на ній.
Зелений зрадник рулить.
02.10.2025 22:18 Ответить
Не будуть: без води. А так все точно щодо політичної оцінки.
02.10.2025 22:20 Ответить
росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС Джерело: https://censor.net/ua/n3577546

Цю фразу як зрозуміти?
02.10.2025 22:23 Ответить
Що саме не зрозуміло? Станція окупована рашистами. Також вони її обстрілюють щоб звинуватити нас. Роблять картинку що вони її захищають
02.10.2025 22:50 Ответить
Навіщо їм це? Логічніше тоді Курську АЕС обстріляти і накидати туди уламки безпілотників ЗСУ.
показать весь комментарий
Кацапи як завжди крадуть, але ж, але ж...щось же можна було зробити. Чи як завжди - ********? Щось вже од цього керівництва зло бере безмірне.
02.10.2025 22:29 Ответить
Кацап'ячі гниди.
02.10.2025 22:40 Ответить
Зрадники пустили кацапів на обєкт ще в 2022. Щось ніхто з "зеленої міжпухи" не збирається повертати Запоріжську АЕС Україні. Це тупо факт, що свідчить про абсолютну бездарність військового керівництва України.
P.S. А гауляйтер Баліцкій досі живий...
02.10.2025 22:44 Ответить
02.10.2025 23:02 Ответить
 
 