Россия отключила ЗАЭС и готовит ее переподключение к собственной энергосистеме - МИД

Россия отключила Запорожскую АЭС от украинской энергосети якобы для "теста" и готовит ее присоединение к собственной системе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия сознательно обесточила станцию в рамках подготовки к переподключению к своей сети", - отметил Сибига.

Министр предупредил, что следующим шагом может стать запуск реактора под оккупацией без надлежащего охлаждения и внешнего контроля, что повышает риск ядерных инцидентов.

Глава МИД призвал МАГАТЭ обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования для восстановления питания ЗАЭС с украинской территории.

Россия продолжает системные атаки на украинские энергетические объекты, что повышает опасность аварий и угрожает стабильности энергосистемы страны. Международное сообщество в свою очередь призывает усилить давление на РФ и обеспечить защиту атомных объектов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Между тем глава Кремля Владимир Путин не признал, что россияне обстреливают территорию временно оккупированной ЗАЭС, и традиционно обвинил в ударах Украину. Также он заявил, что РФ может нанести "зеркальные удары" по АЭС в Украине в ответ якобы на обстрел украинской стороной оккупированной ЗАЭС.