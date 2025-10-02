РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8145 посетителей онлайн
Новости атака на АЭС Заявления Путина об Украине
4 169 17

Путин пригрозил "зеркальными" ударами по украинским АЭС

Диктатор Путин угрожает Украине ударами по АЭС

Российский диктатор Владимир Путин выступил с новыми угрозами, заявив, что РФ может нанести "зеркальные удары" по АЭС в Украине в ответ якобы на обстрел украинской стороной оккупированной ЗАЭС.

Слова диктатора во время конференции "Валдай" процитировали российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля не признал, что россияне обстреливают территорию временно оккупированной ЗАЭС, и традиционно обвинил в ударах Украину.

"Находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. И они бьют по этим местам и практически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам. При этом рассказывают, что мы это делаем. Но вот господин Гросси был, там присутствуют сотрудники МАГАТЭ. Они молчат, ну, стесняясь на самом деле происходящих процессов, но все видят. Они же все видят, что происходит", - сказал российский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не является "бумажным тигром", поскольку фактически воюет с НАТО и уверенно себя чувствует, - Путин

Затем Путин перешел к прямым и явным угрозам - мол, Россия будет обстреливать АЭС, которые находятся под контролем Украины.

"Это опасная игра. И на той стороне люди тоже должны понимать: если они с этим будут играть вот так опасно, у них есть АЭС на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на оккупированной РФ Запорожской АЭС: горючего хватит на 10 дней

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Также читайте: Ответственность за войну в Украине лежит на Европе, - Путин

АЭС (554) путин владимир (32248) россия (97491) Запорожская АЭС (758)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
02.10.2025 21:46 Ответить
+7
показать весь комментарий
02.10.2025 21:51 Ответить
+4
а що воно ще може сказати ?

Брехати, брехати і брехати... кацапи все одно не будуть проти.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.10.2025 21:46 Ответить
а що воно ще може сказати ?

Брехати, брехати і брехати... кацапи все одно не будуть проти.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:47 Ответить
дзеркальна тигра, навіть не підходь!
показать весь комментарий
02.10.2025 21:49 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 21:51 Ответить
Здохни нелюд.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:04 Ответить
А про дзеркальний удар по скажімо умовній Курській АЕС пуцин якось не подумав?
показать весь комментарий
02.10.2025 22:07 Ответить
******* зовсім поплив.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:15 Ответить
Ближайшая к Москве АЭС -

Калининская АЭС, расположенная в Тверской области. Она снабжает электроэнергией Москву, Московскую область и другие регионы Центральной России.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:23 Ответить
Но-но! Там мірниє люді!!!
показать весь комментарий
02.10.2025 22:34 Ответить
Амаони вже і так гатили по мережі, що розподіляє енергію з АЕС. А от ми ще не гатили: а зима в заліссі пожорсткіше буде... отже флаг ***** у сраку
показать весь комментарий
02.10.2025 22:25 Ответить
Чого Україна мовчить? Потрібно прямо зараз збирати екстрене засідання в ООН і піднімати питання ядерного тероризму Росії.
Ну і вже зараз готуватись до симетричної відповіді по російським АЕС.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:32 Ответить
Зовсім у діда-маніяка дах поїхав?
показать весь комментарий
02.10.2025 22:39 Ответить
***** своїми діями щодня доводить, що його треба мочити, а так званих цивілізований світ все балаболить та боїться ескалації
показать весь комментарий
02.10.2025 22:40 Ответить
Пуйло!
Якими "дзеркальними" ударами, що ти чипушило можеш!?
Якщо це кремлівське чмо починає погрожувати, це означає лише одне - воно сцить, а значить, - хлопці ЗСУ, херачте кацапів по їх АЕС! Хай поскоріше здохнуть!
показать весь комментарий
02.10.2025 22:43 Ответить
Запоріжська атомна - Українська, а не москальська.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:51 Ответить
Кремлівський виродок поїхав кухою і очманів , коли ******
інфу і бреше , говорячи про все навпаки !!
Щоб ти здох , плєшивий фюрер😡
показать весь комментарий
02.10.2025 22:51 Ответить
 
 