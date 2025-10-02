Путин пригрозил "зеркальными" ударами по украинским АЭС

Российский диктатор Владимир Путин выступил с новыми угрозами, заявив, что РФ может нанести "зеркальные удары" по АЭС в Украине в ответ якобы на обстрел украинской стороной оккупированной ЗАЭС.

Слова диктатора во время конференции "Валдай" процитировали российские пропагандисты.

Глава Кремля не признал, что россияне обстреливают территорию временно оккупированной ЗАЭС, и традиционно обвинил в ударах Украину.

"Находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. И они бьют по этим местам и практически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам. При этом рассказывают, что мы это делаем. Но вот господин Гросси был, там присутствуют сотрудники МАГАТЭ. Они молчат, ну, стесняясь на самом деле происходящих процессов, но все видят. Они же все видят, что происходит", - сказал российский диктатор.

Затем Путин перешел к прямым и явным угрозам - мол, Россия будет обстреливать АЭС, которые находятся под контролем Украины.

"Это опасная игра. И на той стороне люди тоже должны понимать: если они с этим будут играть вот так опасно, у них есть АЭС на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

