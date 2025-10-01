МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на оккупированной РФ Запорожской АЭС: топлива хватит на 10 дней

МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже десятый день остается без основного источника питания.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По сообщению агентства, сейчас станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, ведь в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

"Министерство энергетики во взаимодействии с международными партнерами призывает мировое сообщество усилить давление на российскую федерацию для предотвращения ядерной катастрофы и скорейшего возвращения оккупированной станции под контроль Украины", - отметили в Минэнерго.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.