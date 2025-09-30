РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7518 посетителей онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС Обращение Зеленского
1 009 16

На Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1315-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.

И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и с Минэнерго. Я поручил правительству - Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел - привлечь внимание мира максимально к этой ситуации", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Оккупанты создают риск аварийной ситуации на Запорожской АЭС, пострадать может не только Украина, - глава ГИЯРУ

Зеленский Владимир (22109) Запорожская АЭС (756)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Вова що ти зробив для захисту ЗАЕС ?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:51 Ответить
+7
Як що він зробив? Розмінував Чонгар, відвів наші війська і дав зелену дорогу ворогу до ЗАЕС, хіба вже забулися?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:13 Ответить
+6
А пам'ятаєте, що десь років шість тому
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А пам'ятаєте, що десь років шість тому
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:47 Ответить
а пам'ятаєш як при Сралині продукти дешевшали і були безплатні путьовкі на моря і безплатні спортсекціі?А пам'ятаєш скільки пустого житла з'явилося на Донбасі - заселяйся не хочу, з піснями і танцями?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:28 Ответить
в чому проблема ? станція окупована кацапами чому українці повинні поставляти туди електроєнергію як порхатий продавав воду в окупований Крим? бо там наші люди?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:49 Ответить
Якщо не поставляти туди електроєнергію, може №банути, москалі звідти вшиються, а у нас буде другий Чорнобиль...
показать весь комментарий
30.09.2025 22:00 Ответить
То кацапи хоч вшиються . А так будуть кацапи керувати , а ми їм електроенергію качати будемо щоб вони забеспечували з АЕС окуповані еріторії . Парнерство як вода в крим .
показать весь комментарий
30.09.2025 22:10 Ответить
Видите ли Вячеслав. Сейчас АЭС остановлена и тех. питание поступает с Украины. Больше неоткуда. Вот и кацап говорит:
- Зачем вам напрягаться? Я протяну ЛЭП от себя. И потом запущу, для начала, хоть один реактор. Ну, и электричество, по новой ЛЭП буду себе забирать. А вас? А вас отключим. Так что никакого партнерства.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:29 Ответить
Вова що ти зробив для захисту ЗАЕС ?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:51 Ответить
Нікуя!!!
Але про це відосік не знімеш😆
показать весь комментарий
30.09.2025 22:09 Ответить
Як що він зробив? Розмінував Чонгар, відвів наші війська і дав зелену дорогу ворогу до ЗАЕС, хіба вже забулися?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:13 Ответить
Все під контролем МАГАТЕ в Гросі яке їздоло в моцкву до *****. Все чого хоче ***** це підключити ЗАЕС до кацапської мережі, от тоді почнуться справді проблеми і справжній шантаж всього світу
показать весь комментарий
30.09.2025 21:57 Ответить
какая разница от чего запитана заес ?! генераторы крутятся, а значит насосы работают и реактор не греется, кроме того он уже давно заглушеный, а значит тепловыделение вообще слабое. я понимаю, нужно типа давить на кацапов в информ пространстве, но вы уже просто задрочили людей !
показать весь комментарий
30.09.2025 22:28 Ответить
Обьясняю на пальцах. У вас дома стоит генератор из Эпицентра. Пропало электричество. Вы запустили генератор. Сколько моточасов он у вас отработает (при условии бесконечного запаса бензина)?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:34 Ответить
ты думаешь он там один ? пока один в работе, проводи ТО другого и так далее
показать весь комментарий
30.09.2025 22:46 Ответить
вона буде і тридять сьомий день живитись від дизель-генераторів, і сто сьомий. і далі...
гросі з путіним домовився.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:30 Ответить
Чому ліцензія на експлуатацію ЗАЕС досі не скасована?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:37 Ответить
це ж мабуть тому шо Оманська Гнида Чонгар розмінувала
показать весь комментарий
30.09.2025 22:52 Ответить
 
 