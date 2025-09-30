На Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1315-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.

И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и с Минэнерго. Я поручил правительству - Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел - привлечь внимание мира максимально к этой ситуации", - рассказал Зеленский.

