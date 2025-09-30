Окупанти створюють ризик аварійної ситуації на Запорізькій АЕС, постраждати може не лише Україна, – голова ДІЯРУ

Відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС з української енергосистеми, яка вже рекордні шість діб перебуває у стані блекауту та працює на резервних дизельних генераторах, створює великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це заявив голова Держатомрегулювання - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, передає пресслужба регуляторів.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередачі та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", – наголосив голова Держатомрегулювання.

Коріков зауважив, що наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС, і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу важливих для безпеки електростанції систем.

Передусім йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, яке перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки, уточнив очільник регулятора.

"Якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн", – наголосив Коріков.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до енергомережі України після відключення 23 вересня, заявили в НАЕК "Енергоатом".

За даними української компанії, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує електроенергію лише від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені лише для аварійного живлення і не спроможні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Окупована З АЕС залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п’ять місяців, із 7 травня, після того як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачаня відновлювали протягом дня.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року – тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.