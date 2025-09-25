Окупанти другу добу навмисне утримують Запорізьку АЕС у стані блекауту, – "Енерегоатом"

Запорізька АЕС другий день поспіль знаходиться у стані блекауту через дії російських окупантів.

Наразі ЗАЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи", – наголосили в компанії.

В "Енергоатомі" нагадали, що 23 вересня було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. Однак за інформацією НЕК "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує, зауважили в компанії.

"Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті", – заявили в "Енергоатомі".

У компанії нагадали, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції, а їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

З огляду на це, в "Енергоатомі" закликали партнерів посилити тиск на країну-агресора, щоб повернути станцію під контроль законного оператора.

Як повідомлялося, 23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий блекаут від початку окупації станції росіянами, заявили у Міненерго.