Из-за длительного блэкаута на ЗАЭС может повториться сценарий Фукусимы, - The Guardian

Из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

На оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС внешнее питание отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают функционирование систем охлаждения и безопасности, однако никаких признаков того, что линию электроснабжения восстановят в ближайшее время, пока нет.

Западные эксперты и украинские представители власти выражают опасения, что Россия искусственно создает кризисную ситуацию, чтобы закрепить контроль над крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Условия работы одного или нескольких реакторов в зоне боевых действий представляют значительные риски для российской стороны.

"Россия использует атомную электростанцию как рычаг в переговорных процессах", - сообщил журналистам украинский чиновник.

В то же время специалисты организации Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации станции.

Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что атомная электростанция должна иметь внешнее питание в течение трех суток. Превышение этого времени не тестировалось, поэтому ситуация остается неопределенной.

В данное время семь из восемнадцати доступных генераторов поддерживают охлаждение реакторов. Однако в случае их отказа возможно неконтролируемое нагревание ядерного топлива в шести реакторах в течение нескольких недель, что может привести к расплавлению элементов топлива.

На Фукусиме аварийное развитие событий произошло из-за землетрясения магнитудой 9,0. Реакторы остановились автоматически, однако аварийные генераторы вышли из строя из-за цунами. За три дня три ядерных стержня расплавились, топливо оставалось в корпусе реактора, погибших не было, однако более ста тысяч человек были эвакуированы.

Существуют признаки того, что Россия приближается к подключению новой линии электроснабжения через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал строительство протяженностью 125 миль от российской энергосети до оккупированного Мариуполя. Другие снимки свидетельствуют о сооружении дамбы, которая должна создать более безопасный водный резервуар, что потенциально позволит запустить один из шести реакторов.

Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция в российскую энергосеть находится "на финальной стадии", хотя запуск реактора во время войны оставался беспрецедентным шагом.

