ЗАЭС второй день - в блэкауте: Международное сообщество должно, наконец, решиться на решительные действия, - Гринчук

Международное сообщество должно усилить давление на Россию для скорейшей демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Запорожская АЭС второй день - в блэкауте, что является существенным нарушением условий нормальной эксплуатации. Крупнейшая в Европе атомная электростанция работает на дизель-генераторах. Это уже 10-й блэкаут ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Гринчук отметила, что более трех лет, в течение которых ЗАЭС находится под оккупацией РФ, Украина продолжает обеспечивать электроснабжение объекта из своей энергетической системы. Но из-за очередного обстрела оккупантов снова повреждена единственная линия электропередачи, питавшая ЗАЭС.

Она напомнила, что была принята резолюция, в которой МАГАТЭ требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины. Документ, поддержанный 62 государствами-членами, содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС.

"Международное сообщество должно наконец решиться на решительные действия - необходимо усилить давление на россиян для скорейшей демилитаризации и деоккупации станции. Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины - единственный путь к восстановлению ядерной безопасности в регионе. Промедление - недопустимо. Безопасность крупнейшей атомной станции Европы - это безопасность всего мира", - подчеркнула министр.

Напомним, во вторник, 23 сентября, на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации станции россиянами.