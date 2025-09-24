РФ продолжает обстрелы около ЗАЭС из-за слабости международных институтов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН вспомнил об очередном блэкауте на оккупированной Запорожской АЭС. Он заявил, что РФ продолжает обстрелы вблизи станции из-за слабости международных институтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Год назад я предупреждал мир о рисках радиационной аварии, в частности - из-за оккупации России нашей ЗАЭС. Ничего, впрочем, не изменилось. Вот - вчера станция подверглась очередному блэкауту. А Россия не останавливает обстрел даже около самой станции. Потому что международные институты такие слабые, безумие продолжается", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 сентября, на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации станции россиянами.

