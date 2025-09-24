РУС
РФ продолжает обстрелы около ЗАЭС из-за слабости международных институтов, - Зеленский

Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН вспомнил об очередном блэкауте на оккупированной Запорожской АЭС. Он заявил, что РФ продолжает обстрелы вблизи станции из-за слабости международных институтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Год назад я предупреждал мир о рисках радиационной аварии, в частности - из-за оккупации России нашей ЗАЭС. Ничего, впрочем, не изменилось. Вот - вчера станция подверглась очередному блэкауту. А Россия не останавливает обстрел даже около самой станции. Потому что международные институты такие слабые, безумие продолжается", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 сентября, на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации станции россиянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ приняло резолюцию о возвращении Запорожской АЭС Украине

