УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9087 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Росією ЗАЕС
153 1

РФ продовжує обстріли поблизу ЗАЕС через слабкість міжнародних інституцій, - Зеленський

Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН згадав про черговий блекаут на окупованій Запорізькій АЕС. Він заявив, що РФ продовжує обстріли поблизу станції через слабкість міжнародних інститутів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росії нашої ЗАЕС. Нічого втім не змінилося. Ось вчора станція зазнала чергового блекауту. А Росія не припиняє обстріл, навіть поблизу самої станції. Тому що міжнародні інститути такі слабкі, божевілля продовжується", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

Читайте також: На ЗАЕС стався блекаут: це вже десятий за час російської окупації

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) обстріл (31019) росія (67966) Запорізька АЕС (1456)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапня возить на АЕС своїх курсантів-артилеристів,що роблять артполігон з Нікополь. Чому не стріляємо у відповідь? Станція по проекту витримає падіння великого літака. Тож нищимо цих щурів!
показати весь коментар
24.09.2025 18:09 Відповісти
 
 