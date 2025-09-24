РФ продовжує обстріли поблизу ЗАЕС через слабкість міжнародних інституцій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН згадав про черговий блекаут на окупованій Запорізькій АЕС. Він заявив, що РФ продовжує обстріли поблизу станції через слабкість міжнародних інститутів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росії нашої ЗАЕС. Нічого втім не змінилося. Ось вчора станція зазнала чергового блекауту. А Росія не припиняє обстріл, навіть поблизу самої станції. Тому що міжнародні інститути такі слабкі, божевілля продовжується", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

