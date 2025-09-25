ЗАЕС другий день у блекауті: Міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії, - Гринчук

Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Запорізька АЕС другий день - у блекауті, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації. Найбільша в Європі атомна електростанція працює на дизель-генераторах. Це вже 10-й блекаут ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Гринчук наголосила, що понад три роки, впродовж яких ЗАЕС перебуває під окупацією РФ, Україна продовжує забезпечувати електропостачання об’єкта зі своєї енергетичної системи. Але через черговий обстріл окупантів знову пошкоджено єдину лінію електропередачі, що живила ЗАЕС.

Вона нагадала, що було ухвалено резолюцію, в якій МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.

"Міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії – необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції. Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні. Зволікання – неприпустиме. Безпека найбільшої атомної станції Європи – це безпека всього світу", - наголосила міністерка.

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.