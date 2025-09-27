Через тривалий блекаут на ЗАЕС може повторитися сценарій Фукусіми, - The Guardian

Через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

На окупованій російськими військами Запорізькій АЕС зовнішнє живлення відсутнє вже понад три дні. Аварійні генератори забезпечують функціонування систем охолодження та безпеки, проте жодних ознак того, що лінію електропостачання відновлять найближчим часом, наразі немає.

Західні експерти та українські представники влади висловлюють побоювання, що Росія штучно створює кризову ситуацію, аби закріпити контроль над найбільшою атомною електростанцією в Європі. Умови роботи одного або кількох реакторів у зоні бойових дій становлять значні ризики для російської сторони.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Росія використовує атомну електростанцію як важіль у переговорних процесах", - повідомив журналістам український чиновник.

Водночас фахівці організації Greenpeace попереджають про "нову критичну та потенційно катастрофічну фазу" окупації станції.

Стрес-тести європейських регуляторів після аварії на Фукусімі у 2011 році показали, що атомна електростанція повинна мати зовнішнє живлення протягом трьох діб. Перевищення цього часу не тестувалося, тому ситуація залишається невизначеною.

Зараз сім із вісімнадцяти доступних генераторів підтримують охолодження реакторів. Однак у випадку їхньої відмови можливо неконтрольоване нагрівання ядерного палива в шести реакторах протягом кількох тижнів, що може спричинити розплавлення елементів палива.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія свідомо не підключає ЗАЕС до української енергомережі, тримаючи її у стані блекауту, – "Енерегоатом"

На Фукусімі аварійний розвиток подій стався через землетрус магнітудою 9,0. Реактори зупинилися автоматично, проте аварійні генератори вийшли з ладу через цунамі. За три дні три ядерні стрижні розплавилися, паливо залишалося в корпусі реактора, загиблих не було, проте понад сто тисяч людей були евакуйовані.

Існують ознаки того, що Росія наближається до підключення нової лінії електропостачання через окуповані території. Аналіз супутникових знімків показав будівництво протяжністю 125 миль від російської енергомережі до окупованого Маріуполя. Інші знімки свідчать про спорудження дамби, яка має створити безпечніший водний резервуар, що потенційно дозволить запустити один із шести реакторів.

Тиждень тому російський директор станції Юрій Чернічук заявив, що інтеграція до російської енергомережі перебуває "на фінальній стадії", хоча запуск реактора під час війни залишався безпрецедентним кроком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗАЕС другий день у блекауті: Міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії, - Гринчук