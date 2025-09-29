Блэкаут на ЗАЭС: Сибига и Гросси обсудили угрозы для станции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во время встречи Гросси предоставил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции.

"Россия похитила украинскую атомную электростанцию и пытается принудительно интегрировать ее в свою энергетическую сеть, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Мы согласились, что мир не может позволить этого. Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом на короткий срок", - заявил Сибига.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: ЗАЭС должна быть как можно быстрее возвращена ее законному владельцу - Украине.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

