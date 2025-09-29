УКР
Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
192 2

Блекаут на ЗАЕС: Сибіга та Гроссі обговорили загрози для станції

Гроссі, Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Гроссі надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції.

"Росія викрала українську атомну електростанцію та намагається примусово інтегрувати її до своєї енергетичної мережі, попри зростаючий ризик ядерного інциденту. Ми погодилися, що світ не може дозволити цього. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом на короткий термін", - заявив Сибіга.

Глава української дипломатії наголосив, що позиція України залишається незмінною: ЗАЕС має бути якнайшвидше повернута її законному власнику - Україні.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Читайте також: ЗАЕС шість днів працює без зв’язку з енергосистемою України: радіаційна загроза можлива і для ЄС, - Держатом

Сибіга Андрій (672) Запорізька АЕС (1462) Гроссі Рафаель (327)
та грося вже від кацапів бабло отримала та йухїло назначив їй зарплату . немає з ким чого обговорювати
показати весь коментар
29.09.2025 21:57 Відповісти
Сибіга запізнився, бо гросі вже поговорив з путіним, і той запевнив, що на ЗАЕС безкінечні запаси дизпалива, щоби підтримувати станцію у режимі холодного останову, і готувати в наступному році два енергоблока до запуску і підключення до російської енергосистеми. НУ, якщо вийде. Але це навряд, бо електроопори зараз дуже хитка річ.
показати весь коментар
29.09.2025 22:02 Відповісти
 
 