Росія намагається залучити МАГАТЕ до авантюри з перепідключення ЗАЕС, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував дії Росії на захопленій ній Запорізькій АЕС. Він заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х

Міністр нагадав, що наразі станція уже четвертий день залишається без електропостачання і це є десяте знеструмлення, спричинене росіянами.

"Крім того, Росія збудувала 200 кілометрів ліній електропередач у рамках підготовки до спроби вкрасти станцію, під’єднати її до своєї енергосистеми та перезапустити. Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, настільки прагнуть догодити начальству в Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили подібну поведінку у 1986 році", - написав Сибіга.

Також глава МЗС нагадав про інші "безвідповідальні дії Москви", які спричинили загрози, такі як навмисні удари біля ядерних об'єктів, зокрема вибух безпілотника поблизу від Південно-Української АЕС та удар безпілотника по Чорнобильському конфайнменту.

"Однак спроба Росії відновити підключення ЗАЕС може бути найгіршою на сьогодні, що створює найбільші ризики. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати свою крадіжку ЗАЕС", - заявив глава української дипломатії.

Він наголосив, що такий сценарій "веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ". Сибіга закликав Агентство зайняти принципову позицію в такому питанні.

"Ми вимагаємо, щоб Агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція має бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, стурбовані ядерною безпекою, чітко дати Москві зрозуміти, що її ядерні авантюри мають припинитися", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

