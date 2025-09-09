На ЗАЕС порушені шість із семи принципів ядерної безпеки, запустити реактори за таких умов неможливо, – МАГАТЕ

Шість із семи ключових принципів ядерної безпеки наразі порушені на Запорізькій АЕС, безпечно відновити роботу реакторів за поточних умов неможливо.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні, повідомляє БізнесЦензор.

"Усі шість реакторів перебувають у стані холодного зупину, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов", – наголосив Гроссі.

Він нагадав, що зовнішнє електропостачання окупованої ЗАЕС здійснюється лише за однією лінією із семи, що створює серйозні ризики для безпеки. Водночс рівень води у охолоджувальній водоймі знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу в 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу.

Він зауважив, що заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, таке як будівництво насосної станції, однак поблизу майданчика ЗАЕС триває військова діяльність.

Як повідомлялося, у березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом декількох місяців після припинення вогню в Україні, але щоб перезапустити всі шість її реакторів знадобиться більше року.

Згодом міжнародна організація Greenpeace із використанням супутникових знімків виявила, що Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач до окупованої ЗАЕС. В організації припустили, що це дозволить окупантам незаконно підключити електростанцію до енергосистеми Росії та відновити її роботу.

На початку червня у МАГАТЕ заявили, що не бачать ознак масштабних підготовчих робіт із боку РФ до запуску окупованої ЗАЕС, а на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 12 червня 48 країн світу оприлюднили спільну заяву, в якій засудили продовження російського контролю над Запорізькою атомною електростанцією та категорично відкинули будь-які спроби перезапуску реакторів під окупацією.