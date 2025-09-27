Россия пытается привлечь МАГАТЭ к авантюре с переподключением ЗАЭС, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС. Он заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что сейчас станция уже четвертый день остается без электроснабжения и это десятое обесточивание, вызванное россиянами.

"Кроме того, Россия построила 200 километров линий электропередач в рамках подготовки к попытке украсть станцию, подключить ее к своей энергосистеме и перезапустить. Самое страшное то, что российские руководители, работающие над этим планом, настолько стремятся угодить начальству в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели подобное поведение в 1986 году", - написал Сибига.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Также глава МИД напомнил о других "безответственных действиях Москвы", которые повлекли угрозы, такие как умышленные удары возле ядерных объектов, в частности взрыв беспилотника вблизи от Южно-Украинской АЭС и удар беспилотника по Чернобыльскому конфайнменту.

"Однако попытка России восстановить подключение ЗАЭС может быть худшей на сегодня, что создает самые большие риски. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС", - заявил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что такой сценарий "ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ". Сибига призвал Агентство занять принципиальную позицию в таком вопросе.

Читайте также: На ЗАЭС нарушены шесть из семи принципов ядерной безопасности, запустить реакторы при таких условиях невозможно, - МАГАТЭ

"Мы требуем, чтобы Агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, обеспокоенные ядерной безопасностью, четко дать Москве понять, что ее ядерные авантюры должны прекратиться", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Читайте также: Россия сознательно не подключает ЗАЭС к украинской энергосети, держа ее в состоянии блэкаута, - "Энерегоатом"