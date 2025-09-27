РУС
Россия пытается привлечь МАГАТЭ к авантюре с переподключением ЗАЭС, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС. Он заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что сейчас станция уже четвертый день остается без электроснабжения и это десятое обесточивание, вызванное россиянами.

"Кроме того, Россия построила 200 километров линий электропередач в рамках подготовки к попытке украсть станцию, подключить ее к своей энергосистеме и перезапустить. Самое страшное то, что российские руководители, работающие над этим планом, настолько стремятся угодить начальству в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели подобное поведение в 1986 году", - написал Сибига.

Также глава МИД напомнил о других "безответственных действиях Москвы", которые повлекли угрозы, такие как умышленные удары возле ядерных объектов, в частности взрыв беспилотника вблизи от Южно-Украинской АЭС и удар беспилотника по Чернобыльскому конфайнменту.

"Однако попытка России восстановить подключение ЗАЭС может быть худшей на сегодня, что создает самые большие риски. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС", - заявил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что такой сценарий "ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ". Сибига призвал Агентство занять принципиальную позицию в таком вопросе.

Читайте также: На ЗАЭС нарушены шесть из семи принципов ядерной безопасности, запустить реакторы при таких условиях невозможно, - МАГАТЭ

"Мы требуем, чтобы Агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, обеспокоенные ядерной безопасностью, четко дать Москве понять, что ее ядерные авантюры должны прекратиться", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Читайте также: Россия сознательно не подключает ЗАЭС к украинской энергосети, держа ее в состоянии блэкаута, - "Энерегоатом"

Ну і пут##н з нею!! Хай Европа підвищує градус занепокоєння!! Колись вже повино дійти, що мордор спинити треба силою!
27.09.2025 18:59 Ответить
а в куди там Гросі полетів, чи не в кацапію?
пазл склався.
27.09.2025 19:00 Ответить
О, сибіга спецом став
27.09.2025 19:01 Ответить
МАГАТЕ - структура КРЕМЛЯ з совєцкіх часів

Гросі- дипломат , людина Кремля з часів тісної співдружності Аргентини з дипломатичними літаками кокаінопервозчиками для Кремлівської конюшні у т ч.

Коли хйло танцювало на весіллі лошиці австрійського МЗС у 2018р - Гросі був послом Аргентини одночасно В АВСТРІЇ,СЛОВЕНІЇ, СЛОВАЧЧИНІ
ОЧОЛИВ МАГАТЕ З 2019 р
27.09.2025 19:04 Ответить
У 2022 році після вторгнення в Україну Росія спробувала провернути операцію з обходу фінансових санкцій США, створивши "офшорний резерв", використовуючи будівництво АЕС у Туреччині. Подробиці цієї схеми розкриває The Wall Street Journal.

Але Гроссі спокійненько відкриваю цю АЕС в розпал агресії хйляндії в Україні
27.09.2025 19:08 Ответить
МАГАТЕ одним розчерком пера про введення санкцій проти Росатома, від чого рашистам мало б не показалось. І це могло б заставити рашистів повернути Україні ЗАЄС. Але все виглядає так наче МАГАТЕ це чергова прокремлівська організація
