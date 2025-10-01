УКР
МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій ЗАЕС

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їхньої роботи вистачить на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

"Міністерство енергетики у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на російську федерацію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України", - наголосили в Міненерго.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

МАГАТЕ (778) Запорізька АЕС (1468)
Недавно ото Гроссі їздило до кацапії - щось договорились, ні? Ну то якого біса то магате потрібно?
01.10.2025 16:57 Відповісти
Це типу, "хахли, астанавітєсь - у нас нєчєм заправлять гєнєратари!"? Ага, щас
01.10.2025 16:57 Відповісти
Розучився гросі робить мінети путлеру. Треба наздоганять вітькова
01.10.2025 16:58 Відповісти
Гроссі, ну вози пальне сам.
01.10.2025 17:28 Відповісти
Криворукі лапті дограються.
01.10.2025 17:44 Відповісти
 
 