МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій РФ Запорізькій АЕС: пального вистачить на 10 днів

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їхньої роботи вистачить на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах, - Зеленський. ВIДЕО

"Міністерство енергетики у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на російську федерацію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України", - наголосили в Міненерго.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.