УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8193 відвідувача онлайн
Новини Відео живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС Звернення Зеленського
890 16

На Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1315-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", - розповів Зеленський.

Також читайте: Окупанти створюють ризик аварійної ситуації на Запорізькій АЕС, постраждати може не лише Україна, – голова ДІЯРУ

Автор: 

Зеленський Володимир (25663) Запорізька АЕС (1466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Вова що ти зробив для захисту ЗАЕС ?
показати весь коментар
30.09.2025 21:51 Відповісти
+6
А пам'ятаєте, що десь років шість тому
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
показати весь коментар
30.09.2025 21:47 Відповісти
+3
Як що він зробив? Розмінував Чонгар, відвів наші війська і дав зелену дорогу ворогу до ЗАЕС, хіба вже забулися?
показати весь коментар
30.09.2025 22:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пам'ятаєте, що десь років шість тому
найбільшою проблемою в Україні була
дещо збільшена ціна на цибулю?
показати весь коментар
30.09.2025 21:47 Відповісти
а пам'ятаєш як при Сралині продукти дешевшали і були безплатні путьовкі на моря і безплатні спортсекціі?А пам'ятаєш скільки пустого житла з'явилося на Донбасі - заселяйся не хочу, з піснями і танцями?
показати весь коментар
30.09.2025 22:28 Відповісти
в чому проблема ? станція окупована кацапами чому українці повинні поставляти туди електроєнергію як порхатий продавав воду в окупований Крим? бо там наші люди?
показати весь коментар
30.09.2025 21:49 Відповісти
Якщо не поставляти туди електроєнергію, може №банути, москалі звідти вшиються, а у нас буде другий Чорнобиль...
показати весь коментар
30.09.2025 22:00 Відповісти
То кацапи хоч вшиються . А так будуть кацапи керувати , а ми їм електроенергію качати будемо щоб вони забеспечували з АЕС окуповані еріторії . Парнерство як вода в крим .
показати весь коментар
30.09.2025 22:10 Відповісти
Видите ли Вячеслав. Сейчас АЭС остановлена и тех. питание поступает с Украины. Больше неоткуда. Вот и кацап говорит:
- Зачем вам напрягаться? Я протяну ЛЭП от себя. И потом запущу, для начала, хоть один реактор. Ну, и электричество, по новой ЛЭП буду себе забирать. А вас? А вас отключим. Так что никакого партнерства.
показати весь коментар
30.09.2025 22:29 Відповісти
Вова що ти зробив для захисту ЗАЕС ?
показати весь коментар
30.09.2025 21:51 Відповісти
Нікуя!!!
Але про це відосік не знімеш😆
показати весь коментар
30.09.2025 22:09 Відповісти
Як що він зробив? Розмінував Чонгар, відвів наші війська і дав зелену дорогу ворогу до ЗАЕС, хіба вже забулися?
показати весь коментар
30.09.2025 22:13 Відповісти
Все під контролем МАГАТЕ в Гросі яке їздоло в моцкву до *****. Все чого хоче ***** це підключити ЗАЕС до кацапської мережі, от тоді почнуться справді проблеми і справжній шантаж всього світу
показати весь коментар
30.09.2025 21:57 Відповісти
какая разница от чего запитана заес ?! генераторы крутятся, а значит насосы работают и реактор не греется, кроме того он уже давно заглушеный, а значит тепловыделение вообще слабое. я понимаю, нужно типа давить на кацапов в информ пространстве, но вы уже просто задрочили людей !
показати весь коментар
30.09.2025 22:28 Відповісти
Обьясняю на пальцах. У вас дома стоит генератор из Эпицентра. Пропало электричество. Вы запустили генератор. Сколько моточасов он у вас отработает (при условии бесконечного запаса бензина)?
показати весь коментар
30.09.2025 22:34 Відповісти
ты думаешь он там один ? пока один в работе, проводи ТО другого и так далее
показати весь коментар
30.09.2025 22:46 Відповісти
вона буде і тридять сьомий день живитись від дизель-генераторів, і сто сьомий. і далі...
гросі з путіним домовився.
показати весь коментар
30.09.2025 22:30 Відповісти
Чому ліцензія на експлуатацію ЗАЕС досі не скасована?
показати весь коментар
30.09.2025 22:37 Відповісти
це ж мабуть тому шо Оманська Гнида Чонгар розмінувала
показати весь коментар
30.09.2025 22:52 Відповісти
 
 