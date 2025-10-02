УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8145 відвідувачів онлайн
Новини атака на ЗАЕС Заяви Путіна про Україну Погрози Путіна
4 139 17

Путін пригрозив "дзеркальними" ударами по українських АЕС

Диктатор Путін погрожує Україні ударами по АЕС

Російський диктатор Володимир Путін виступив з новими погрозами, заявивши, що РФ може завдати "дзеркальних ударів" по АЕС в Україні у відповідь нібито на обстріл українською стороною окупованої ЗАЕС.

Слова диктатора під час конференції "Валдай" процитували російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Кремля не визнав, що росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС, і традиційно звинуватив в ударах Україну.

"Перебуває у зоні досяжності української артилерії. І вони б'ють по цих місцях і практично не дають підійти туди нашим ремонтним бригадам. При цьому розповідають, що ми це робимо. Але ось пан Гроссі був, там присутні співробітники МАГАТЕ. Вони мовчать, ну, соромлячись насправді процесів, що відбуваються, але всі бачать. Вони ж усі бачать, що відбувається", - сказав російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін

Потім Путін перейшов до прямих і явних погроз — мовляв, Росія обстрілюватиме АЕС, які перебувають під контролем України.

"Це небезпечна гра. І на тому боці люди теж повинні розуміти: якщо вони з цим гратимуть ось так небезпечно, у них є АЕС на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай замисляться над цим", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій РФ Запорізькій АЕС: пального вистачить на 10 днів

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Також читайте: Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін

Автор: 

АЕС (1183) путін володимир (24869) росія (68158) Запорізька АЕС (1471)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
02.10.2025 21:46 Відповісти
+7
показати весь коментар
02.10.2025 21:51 Відповісти
+4
а що воно ще може сказати ?

Брехати, брехати і брехати... кацапи все одно не будуть проти.
показати весь коментар
02.10.2025 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.10.2025 21:46 Відповісти
а що воно ще може сказати ?

Брехати, брехати і брехати... кацапи все одно не будуть проти.
показати весь коментар
02.10.2025 21:47 Відповісти
дзеркальна тигра, навіть не підходь!
показати весь коментар
02.10.2025 21:49 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 21:51 Відповісти
Здохни нелюд.
показати весь коментар
02.10.2025 22:04 Відповісти
А про дзеркальний удар по скажімо умовній Курській АЕС пуцин якось не подумав?
показати весь коментар
02.10.2025 22:07 Відповісти
******* зовсім поплив.
показати весь коментар
02.10.2025 22:15 Відповісти
Ближайшая к Москве АЭС -

Калининская АЭС, расположенная в Тверской области. Она снабжает электроэнергией Москву, Московскую область и другие регионы Центральной России.
показати весь коментар
02.10.2025 22:23 Відповісти
Но-но! Там мірниє люді!!!
показати весь коментар
02.10.2025 22:34 Відповісти
Амаони вже і так гатили по мережі, що розподіляє енергію з АЕС. А от ми ще не гатили: а зима в заліссі пожорсткіше буде... отже флаг ***** у сраку
показати весь коментар
02.10.2025 22:25 Відповісти
Чого Україна мовчить? Потрібно прямо зараз збирати екстрене засідання в ООН і піднімати питання ядерного тероризму Росії.
Ну і вже зараз готуватись до симетричної відповіді по російським АЕС.
показати весь коментар
02.10.2025 22:32 Відповісти
Зовсім у діда-маніяка дах поїхав?
показати весь коментар
02.10.2025 22:39 Відповісти
***** своїми діями щодня доводить, що його треба мочити, а так званих цивілізований світ все балаболить та боїться ескалації
показати весь коментар
02.10.2025 22:40 Відповісти
Пуйло!
Якими "дзеркальними" ударами, що ти чипушило можеш!?
Якщо це кремлівське чмо починає погрожувати, це означає лише одне - воно сцить, а значить, - хлопці ЗСУ, херачте кацапів по їх АЕС! Хай поскоріше здохнуть!
показати весь коментар
02.10.2025 22:43 Відповісти
Запоріжська атомна - Українська, а не москальська.
показати весь коментар
02.10.2025 22:51 Відповісти
Кремлівський виродок поїхав кухою і очманів , коли ******
інфу і бреше , говорячи про все навпаки !!
Щоб ти здох , плєшивий фюрер😡
показати весь коментар
02.10.2025 22:51 Відповісти
 
 