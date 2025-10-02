Путін пригрозив "дзеркальними" ударами по українських АЕС

Російський диктатор Володимир Путін виступив з новими погрозами, заявивши, що РФ може завдати "дзеркальних ударів" по АЕС в Україні у відповідь нібито на обстріл українською стороною окупованої ЗАЕС.

Слова диктатора під час конференції "Валдай" процитували російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Кремля не визнав, що росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС, і традиційно звинуватив в ударах Україну.

"Перебуває у зоні досяжності української артилерії. І вони б'ють по цих місцях і практично не дають підійти туди нашим ремонтним бригадам. При цьому розповідають, що ми це робимо. Але ось пан Гроссі був, там присутні співробітники МАГАТЕ. Вони мовчать, ну, соромлячись насправді процесів, що відбуваються, але всі бачать. Вони ж усі бачать, що відбувається", - сказав російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін

Потім Путін перейшов до прямих і явних погроз — мовляв, Росія обстрілюватиме АЕС, які перебувають під контролем України.

"Це небезпечна гра. І на тому боці люди теж повинні розуміти: якщо вони з цим гратимуть ось так небезпечно, у них є АЕС на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай замисляться над цим", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій РФ Запорізькій АЕС: пального вистачить на 10 днів

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Також читайте: Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін