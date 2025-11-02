УКР
РФ знову атакувала енергооб’єкти: знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини, - Міненерго

Сьогодні, 2 листопада, війська РФ знову завдавали ударів по енергооб’єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині.

Коли електропостачання відновлять?

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", - пояснили в Міненерго.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.
  • Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак.

