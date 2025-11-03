Удар РФ по Днепропетровщине 1 ноября: ГБР расследует гибель военных ВСУ как халатность

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих вследствие российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Атака РФ 1 ноября

ГБР напомнило, что 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Вследствие атаки есть погибшие и раненые.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг в субботу нанес баллистический удар по месту награждения украинских военных. Журналист Святненко сообщил о гибели своего брата. ВИДЕО

Расследование трагедии

Отмечается, что следствие ГБР проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и было ли надлежащим образом организовано укрытие для военных.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На войне погиб воин 35 ОМПБр и фотограф Константин Гузенко. ФОТО

Что предшествовало

Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.

Вследствие вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале