1 533 10

Удар РФ по Днепропетровщине 1 ноября: ГБР расследует гибель военных ВСУ как халатность

ГБР расследует трагедию в Днепропетровской области 1 ноября

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих вследствие российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Атака РФ 1 ноября

ГБР напомнило, что 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Вследствие атаки есть погибшие и раненые.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Расследование трагедии

Отмечается, что следствие ГБР проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и было ли надлежащим образом организовано укрытие для военных.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

Что предшествовало

не саботаж і не диверсія..просто недбалість..

зельоний ДБР такий ДБР
показать весь комментарий
03.11.2025 18:38 Ответить
Таке відбувається далеко не перший раз саме тому це не недбалість а спланований зрадниками злочин...
показать весь комментарий
03.11.2025 18:40 Ответить
Щось дуже швидко і дуже гучно. Скільки ж там воїнів загинуло? Риторичне питання. Недбалість? Чия? Кінців не знайти. Навіть будь який "стрілочник" зараз відмажеться.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:41 Ответить
Командира і його заступника розстріляти на місці без суду і слідства. І ніяк не інакше. Бо це буде тривати вічно. В нас втрати по недбалості напевно такі самі як і бойові
показать весь комментарий
03.11.2025 18:41 Ответить
Ви справді думаєте що вся справа в конкретному командиру та його заступнику? Це просто гвинти ки системи, яку попри гучні балачки так ніхто і не реформував. Совок 2.0.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:43 Ответить
А система і складється з таких "винтиків" ! Якщо "винтики" будуть поводитись як люди - система зламається
показать весь комментарий
03.11.2025 18:55 Ответить
Підітріться своїми розслідуваннями!
За попередні випадки загибелі та поранення військових під час шикування ніхто не був покараний.
Так буде і цього разу!
показать весь комментарий
03.11.2025 18:42 Ответить
яка недбалість це зрада і тупість разом
показать весь комментарий
03.11.2025 18:46 Ответить
Смерть простих солдат це недбалість, висунуть догану погрозять пальчиком, скажуть аяйяй так не можна і відпустять.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:04 Ответить
На жаль цим нікого не здивуєш.
Як і тим що пару дебілів за це не розстріляли.
Знайомі військові розповідають що досі шикування на плацу відбуваються.
Де-бі-ли!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:05 Ответить
 
 