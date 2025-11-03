Удар РФ по Днепропетровщине 1 ноября: ГБР расследует гибель военных ВСУ как халатность
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих вследствие российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Атака РФ 1 ноября
ГБР напомнило, что 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Вследствие атаки есть погибшие и раненые.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Расследование трагедии
Отмечается, что следствие ГБР проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и было ли надлежащим образом организовано укрытие для военных.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).
Что предшествовало
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
- Вследствие вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зельоний ДБР такий ДБР
За попередні випадки загибелі та поранення військових під час шикування ніхто не був покараний.
Так буде і цього разу!
Як і тим що пару дебілів за це не розстріляли.
Знайомі військові розповідають що досі шикування на плацу відбуваються.
Де-бі-ли!