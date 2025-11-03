УКР
Ворог у суботу вдарив балістикою по місцю нагородження українських військових. Журналіст Святненко повідомив про загибель свого брата. ВIДЕО

Війська РФ знову могли завдати удару по місцю, де нагороджували українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис журналіста Дмитра Святненка у соцмережі Фейсбук.

За його словами, внаслідок ворожої атаки під час нагородження загинув його брат-військовослужбовець Володимир Святненко.

Деталі трагедії

Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'їнка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", - пише журналіст.

Що про бойовий шлях Володимира Святненка відомо?

Далі він детально розповів, чим його брат відзначився на фронті

"Ставили в зразок іншим. Він виносив поранених, рятував побратимів - не дарма позивний "Знахар". Із "матроса протитанкіста" став пілотом БпЛА. Був першим, хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів... Врешті-решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили.

Як зазначається, загиблому було 43 роки.

Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

+41
Нет слов, одни маты. Необучаемые тыловые суки. И не одного до сих пор не наказали.
03.11.2025 16:05 Відповісти
+18
Україною керують зрадники-мародери-самозванці. Це умисне знищення і робота на ворога за наказом крота і його м'ясирського . Скільки ще буде НЕНАЧАСІ?
03.11.2025 16:11 Відповісти
+18
Бери більше, я думаю навіть нагородили ( і свої і кремлівські) , двойні агенти (читай, українські гниди), яворівський полігон в 22 коли приїхала абхазька мавпа з подоляком нічому не навчили.
03.11.2025 16:12 Відповісти
Цеж хтось з тих кого нагороджували або з тих хто нагороджував відстучав путіну. Класна армія.
03.11.2025 16:05 Відповісти
Або кацапські БПЛА. Вони над Дпіпропетровщиною постійно висять.
Цікаво, чи постраждав той, хто у приказному порядку зібрав військових на нагородження, чи знову "запізнився"? Бо якщо "запізнився", то має бути заарештований за держзраду.
03.11.2025 16:16 Відповісти
Ого… А про Приват24 можна докладніше?
03.11.2025 18:07 Відповісти
Без коригувальників ************, такі убивства Українців не відбуваються!!
Знати - ДЕ, КОЛИ, ЩО САМЕ, відбувається у Захисників України!?!?
Це уже було з вагнерівцями, від зеленського і єрмака!!
03.11.2025 16:44 Відповісти
Он в Миколаєві - два-три дні назад - їхали буси з військовими. Стали за межами міста - на заправці - заправитись - ну скіки там часу на заправку, тим паче шо військовим без черги - прилетіла балістика - тай на цензорі були фото тої заправки - багато поранених та у тяжкому стані. Запустити балістику цеж не з автомата стрільнути - там система підготовки довга. Так і дрон-розвідник рашистів їх супроводжував - ППО бачила та не сбили. Цеж якойсь падлюки був відомий маршрут і це не цівільні.
03.11.2025 17:03 Відповісти
тИ це сам бачив чи тоБІ одна баба розказала?
03.11.2025 17:18 Відповісти
Бачив. Це було в день. І багато хто бачив - і розвідника( тай місцеві змі писали) І наслідки. А шо так - не довіряєш. Твоє право. Доказувати тобі нема сенсу. Інфа про приліт балістики була на цензорі. Та не всю правду розповіли. А в місті знають.
03.11.2025 17:50 Відповісти
так пам"ятаю ту новину про загибель сійськовослужбовців - без уточнень але підозріла заява...ОТО СУКИ НАГОРОДИЛИ!!!То вони РИГИ просто знищують цілеспрясПРямовано героїв?
03.11.2025 16:50 Відповісти
Бери більше, я думаю навіть нагородили ( і свої і кремлівські) , двойні агенти (читай, українські гниди), яворівський полігон в 22 коли приїхала абхазька мавпа з подоляком нічому не навчили.
03.11.2025 16:12 Відповісти
Там и предательства не нужно. Это произошло недалеко от линии ЛБЗ. Там БПЛА все мониторят в реальном времени.
03.11.2025 16:17 Відповісти
Драпатий після такого у відставку подав. Цього разу хтось матиме мужність і честь? Вангую, що ні. Підозріла регулярність таких випадків свідчить або ппо системну роботу ворожох аґентури у високому командуванні, або ж про надзвичайну тупизну отцов-командіров. Мушу нагадати, що навіть під час другої світової для нагородження бійців викликали у найближчу штабну землянку, де і проводили нчгомодження. По одному викликали. Без шикування. Шикування потрібне для гарних фото, тобто мав місце піар.
03.11.2025 17:43 Відповісти
Необучаемые. И не надо говорить про предательство, точнее не исключено что кто то слил инфу - если исключить другие источники разведданных у кацапов. Но собраться в одном месте точно приказал не предатель, потому что в случае удара сам начальник под него бы попал, а если бы он не явился - он был бы в числе основных подозреваемых. Потому это просто обычный военный ******* и неспособность делать выводы. К сожалению у кадровых военных, которым с детства забивали в голову Устав, дисциплину, исполеннение приказов - все это превращает мозг в кость. И потому в современной технологичной войне очень часто лучше воюют в качестве командования те кто пришел с гражданки, и который строит работу в своем подразделении так как строил в своей успешной фирме.
03.11.2025 16:08 Відповісти
вже десятки разів збирали ось так, і той хто віддав наказ - запізнювався, і нічого.
03.11.2025 16:10 Відповісти
Кадровые военные должны выполнять приказы. Был приказ главкома, запрещающий проводить награждения и построения подобным образом недалеко от ЛБЗ. А это произошло в Никополе. Посмотрите где он находится.
03.11.2025 16:16 Відповісти
Награждение в Никополе теоретически можно обстрелять даже из 120мм миномета. Чтобы разведать не нужно и разведчика отправлять - туда и квадрокоптер долетит. Если всего этого не понимают своей головой командиры - то скорее всего там интеллекта не хватает даже для того чтобы прочитать приказ.
03.11.2025 16:19 Відповісти
тю, якийсь хенерал заробив мільйончик від фсб. де сбу? ловлять "огентів фсб" в телезі на живця?
03.11.2025 16:09 Відповісти
так прості солдати повинні були відмовитись шикуватися на плацу
03.11.2025 16:11 Відповісти
ну якщо жити хочуть, то так, повинні були відмовитися. тут кожен сам вирішує.
03.11.2025 16:18 Відповісти
могли завдати удару ? чи не могли ?
03.11.2025 16:09 Відповісти
І знову на ті же граблі...в цей час коли ворог пуляє куди завгодно ці совкові дебіли генерали проводять нагородження і шикування, це в них таке самоутвердження?
03.11.2025 16:10 Відповісти
Дебілізм зашкалює - нас шо так тяжко навчити - шо незбиратись на відкритій місцині - бо прилетить
03.11.2025 16:10 Відповісти
Цікаво, а як назвати тих хто виконує ці накази коота?
03.11.2025 16:34 Відповісти
Так , якась мразота донесла кацапам місце нагородження наших
Героїв 😪😪😪
03.11.2025 17:27 Відповісти
А десь у підземному укритті не можна було організувати? Обов'язково на плацу? Щоб хтось зі сторонніх міг побачити і здати?
03.11.2025 16:11 Відповісти
це мутна історія , скоріше ,це вкид від кацапів
03.11.2025 16:13 Відповісти
Повідомило угруповання військ ЗСУ "Схід"
03.11.2025 16:24 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що журналіст, вигадав історію із загиблим братом? Прям як Єрмак...
03.11.2025 16:24 Відповісти
Вкид в твоїй макітрі,довбень..
03.11.2025 17:56 Відповісти
А потім дивуються "чого так сзч багато?!" Тому що із за таких совкових лампасних тилових генералів у яких безлад і повна дупа в організації всього до чого воно прикладає руки.
03.11.2025 16:14 Відповісти
Невже медальки і грамоти не можна після війни роздати? Або виводьте підрозділ подалі від ЛБЗ і там нагороджуйте.
03.11.2025 16:14 Відповісти
Для нагородження зараз необов"язкове урочисте шикування всього підрозділу. Не той час. Можна зробити це у "вузькому колі" і не на плацу.
03.11.2025 16:20 Відповісти
тільки один журналіст про це знає
03.11.2025 16:15 Відповісти
А це що?
03.11.2025 16:22 Відповісти
Та йому пох, воно тут ze-д'єрьмаковську сраку язиком шліфує
03.11.2025 17:57 Відповісти
А сирского там не было? Жаль!
03.11.2025 16:15 Відповісти
Дайте вгадаю. Знову, той хто мав нагороджувати, запізнився буквально на декілька хвилин? Як вже було...
03.11.2025 16:21 Відповісти
За такі речі потрібно карати командирів по повній програмі.Ось це проблема армії солдат раб ,командир що хоче те і робе.
03.11.2025 16:23 Відповісти
Вважаю, що інформація про нагородження була злита рос. фашистам зрадником з вищого командування ЗСУ!! Це по перше. А по друге, вважаю зрадником того генерала чи полковника який віддав Наказ про шикування!! Таких випадків за час війни декілька. Тож контррозвідка спить в цьому напрямку!! Повинен бути Наказ Головкома про ПРЯМУ заборону всяких шикувань на місцевості!! А винні повинні піти під суд!!
03.11.2025 16:26 Відповісти
Рашисты просто послушали ****** тыловых крыс по телефону. Та отследили приезд номеров телефонов зафиксированых возле МО та ГШ.
03.11.2025 16:34 Відповісти
знову якийсь начальник хотів попіаритись, а гинуть кращі. нема чого казати. Царство Боже Героям. Смерть і вічні муки длббам і зрадникам.
03.11.2025 16:31 Відповісти
Перетворили країну на криваве шоу.
03.11.2025 16:37 Відповісти
головне що верховний головнокомандувач не винний у даній ситуації - рейтинги не постраждали, а людішек баби ще нарожають
03.11.2025 16:37 Відповісти
ні , це не недбальство
03.11.2025 16:43 Відповісти
Свіжа свинособака..
03.11.2025 17:55 Відповісти
Не так страшна війна, як командир-довбо*об!
03.11.2025 17:05 Відповісти
********* квартальний блазень.
Знов вбив українських Героїв заради параду.
03.11.2025 17:07 Відповісти
Нічого не вчить ,знову нагородження, це вже було.
03.11.2025 17:12 Відповісти
Встановити істину не складно: хто ініціатор совкового построєнія,хто дав команду,хто погодив з керівництва. Потім цих людей всіляко перевірити чи було щось з ними подібне в минулому,які в їх звязки з Рашкою і Білорашкою,з ким контактують.з ким вели розмови через месенджери,телефони тощо...У мене б,єнерали та полковники,які пропонують масові заходи зі скупченням військових в одному місці,неодмінно б викликали відповідні питання.....саме тому я не бравий Малюк і не хвацький Сирський...
03.11.2025 17:30 Відповісти
А командир, який віддав наказ на шикування, як завжди трохи запізнився.
03.11.2025 17:36 Відповісти
Точно таке було навесні в Сумах. Нагородження в підвалі - дві балістичних ракети. Розвалений конгрес-центр, пів-корпусу університету, згорів тролейбус, 35!!! ЗАГИБЛИХ і ніхто не винуватий. Можна так і далі продовжувати нагородження. Ніхто, нічого не зрозумів і не навчився.
03.11.2025 17:53 Відповісти
Генералів за таке в штрафбат. Але в нас тільки доходяг і трактористів на смерть кидають.
03.11.2025 17:59 Відповісти
зібрали військових навмисне аби москалі їх вбили; таки завдання від москалів і сіоністів у Зеленського - знищення українців і здача української землі москалям
03.11.2025 18:05 Відповісти
 
 