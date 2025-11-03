Ворог у суботу вдарив балістикою по місцю нагородження українських військових. Журналіст Святненко повідомив про загибель свого брата. ВIДЕО
Війська РФ знову могли завдати удару по місцю, де нагороджували українських воїнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис журналіста Дмитра Святненка у соцмережі Фейсбук.
За його словами, внаслідок ворожої атаки під час нагородження загинув його брат-військовослужбовець Володимир Святненко.
Деталі трагедії
Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'їнка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", - пише журналіст.
Що про бойовий шлях Володимира Святненка відомо?
Далі він детально розповів, чим його брат відзначився на фронті
"Ставили в зразок іншим. Він виносив поранених, рятував побратимів - не дарма позивний "Знахар". Із "матроса протитанкіста" став пілотом БпЛА. Був першим, хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів... Врешті-решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили.
Як зазначається, загиблому було 43 роки.
Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
Цікаво, чи постраждав той, хто у приказному порядку зібрав військових на нагородження, чи знову "запізнився"? Бо якщо "запізнився", то має бути заарештований за держзраду.
Знати - ДЕ, КОЛИ, ЩО САМЕ, відбувається у Захисників України!?!?
Це уже було з вагнерівцями, від зеленського і єрмака!!
Героїв 😪😪😪
Знов вбив українських Героїв заради параду.