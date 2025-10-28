УКР
Трагічно загинув український інженер-творець роботизованої машини для розмінування Богдан Змий. ФОТО

Трагічно загинув Богдан Змий - український інженер, засновник та керівник компанії Rovertech, один із творців роботизованої машини для розмінування "Змій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Шептицьку міську раду Львівської області.

Богдан Змий

Роботизований комплекс "Змій"

Як зазначається, інноваційний роботизований комплекс "Змій" став символом української винахідливості, незламності духу та глибокого прагнення до життя. Богдан Змий та його команда зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. "Змій" - це машина, яка щодня рятує життя військових саперів, мінімізує ризики для цивільного населення, допомагаючи очищати кожен звільнений гектар нашої землі від смертельної загрози.

Що про компанію Rovertech відомо?

Компанію Rovertech Богдан Змий разом із ветераном війни Василем Кореньовським заснував влітку 2023 року, просто на базі своєї СТО. Розробка першої машини почалася із запиту від військових саперів. А зараз це компанія зі списку Forbes NEXT 250, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних наземних систем: роботизовані платформи для розмінування (Змій), логістики (Змій Логістичний) та пожежогасіння. Змій від Rovertech сертифікована за стандартами НАТО та стала частиною збору в рамках ініціативи UNITED24.

"Йому було 35, а він вже створював для України безпечне завтра.

Світла пам’ять інженеру, патріоту та людині, яка присвятила свій талант служінню Україні", - йдеться у повідомленні.

Про обставини трагічної загибелі інженера не повідомляється.

28.10.2025 13:51 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
28.10.2025 13:59 Відповісти
Звичайно, його прибрали..світла пам'ять Богдану
28.10.2025 14:11 Відповісти
Ця вся біда від нашого найпотужнішого наркомана-піздабола .
28.10.2025 14:29 Відповісти
Кому ж це він заважав.
28.10.2025 14:32 Відповісти
Все повідомили ще вчора в львівських новинах з фото. Влупився в жопу фури в 7-20 ранку на трасі Київ-Чоп. 33 річна пасажирка в лікарні.
28.10.2025 14:57 Відповісти
 
 