Відомий Ультрас "Динамо" Вадим Підлипенський загинув, захищаючи Україну на фронті. ФОТО
На фронті, захищаючи Україну, загинув відомий Ультрас Динамо Вадим Підлипенський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у соцмережах.
Як зазначається, 25 жовтня під час бойового завдання загинув Вадим "Рамштайн" Підлипенський.
"Вадим катав за Динамо ще з середини 00-х, мав відношення до кількох фанатських колективів і запам’ятався багатьом своїм гумором, адже завжди був душею компанії. Ще одна непоправна втрата для нашого фанатського руху. Спочивай з миром і дякуємо за захист", - зазначили в спільноті Ultras Dynamo Kyiv.
