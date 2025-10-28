Відомий Ультрас "Динамо" Вадим Підлипенський загинув, захищаючи Україну на фронті. ФОТО

На фронті, захищаючи Україну, загинув відомий Ультрас Динамо Вадим Підлипенський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у соцмережах.

Як зазначається, 25 жовтня під час бойового завдання загинув Вадим "Рамштайн" Підлипенський.

"Вадим катав за Динамо ще з середини 00-х, мав відношення до кількох фанатських колективів і запам’ятався багатьом своїм гумором, адже завжди був душею компанії. Ще одна непоправна втрата для нашого фанатського руху. Спочивай з миром і дякуємо за захист", - зазначили в спільноті Ultras Dynamo Kyiv.

