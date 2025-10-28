1 562 5
Известный ультрас "Динамо" Вадим Пидлипенский погиб, защищая Украину на фронте. ФОТО
На фронте, защищая Украину, погиб известный ультрас "Динамо" Вадим Пидлипенский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в соцсетях.
Как отмечается, 25 октября во время боевого задания погиб Вадим "Рамштайн" Пидлипенский.
"Вадим катался за "Динамо" еще с середины 00-х, имел отношение к нескольким фанатским коллективам и запомнился многим своим юмором, ведь всегда был душой компании. Еще одна невосполнимая потеря для нашего фанатского движения. Покойся с миром и спасибо за защиту", - отметили в сообществе Ultras Dynamo Kyiv.
