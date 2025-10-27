Защищая Украину, погиб поэт и военный Роман Собечко. ФОТО
На Покровском направлении погиб поэт и воин 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Роман Собечко.
Об этом сообщил проект памяти убитых РФ людей литературы "Недописані", передает Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшем поэте
Роман Собечко родился 20 июля 1986 года во Львове. Работал администратором на частных предприятиях.
По словам родных, Роман был добрым, искренним и творческим, всегда приходил на помощь другим. Любил природу, отдых в лесу, сбор грибов, рыбалку и футбол. Увлекался оригами и составлял картины из бумажных модулей.
Является автором трех сборников:
- "Світанок";
- "З вірою в серці";
- "Легенди Раковецького лісу", в которых описывал, в частности, родную Львовщину.
Роман был в рядах ВСУ с 2024 года
Поэт служил в Донецкой области в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ. За службу был награжден медалью "Ветеран війни".
"Роман исследовал мир во всех проявлениях - пробовал себя в разных профессиях, любил рыбачить и собирать грибы, писал стихи", - написали о нем авторы проекта "Недописані".
Сборник "Світанок" выходил в издательстве "Бона".
"Подаруй мені крила, лебідь!"
І високо, до вас в синьооке,
Я полину в безкрайнє небо.
Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні!
Дуже позитивний і , з прекрасним почуттям гумору, артистичний..
Вічна пам'ять ,та земля пухом тобі захиснику!