РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9279 посетителей онлайн
Новости Фото Потери Украины
1 968 5

Защищая Украину, погиб поэт и военный Роман Собечко. ФОТО

На Покровском направлении погиб поэт и воин 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Роман Собечко.

Об этом сообщил проект памяти убитых РФ людей литературы "Недописані", передает Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшем поэте

Роман Собечко родился 20 июля 1986 года во Львове. Работал администратором на частных предприятиях.

Защищая Украину, погиб поэт и военный Роман Собечко

По словам родных, Роман был добрым, искренним и творческим, всегда приходил на помощь другим. Любил природу, отдых в лесу, сбор грибов, рыбалку и футбол. Увлекался оригами и составлял картины из бумажных модулей.

Является автором трех сборников:

  1. "Світанок";
  2. "З вірою в серці";
  3. "Легенди Раковецького лісу", в которых описывал, в частности, родную Львовщину.

Читайте также: В боях за Украину погиб 27-летний боец "Азова" Сергей Паук. ФОТО

Роман был в рядах ВСУ с 2024 года

Поэт служил в Донецкой области в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ. За службу был награжден медалью "Ветеран війни".

"Роман исследовал мир во всех проявлениях - пробовал себя в разных профессиях, любил рыбачить и собирать грибы, писал стихи", - написали о нем авторы проекта "Недописані".

Сборник "Світанок" выходил в издательстве "Бона".

Читайте: Виктория Амелина, Владимир Вакуленко, Максим Кривцов и Василий Кухарский награждены орденом "За заслуги" III степени (посмертно)

Автор: 

писатель (202) военнослужащие (6351) потери (4592) война в Украине (6659)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.10.2025 16:01 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦 😥
показать весь комментарий
27.10.2025 16:03 Ответить
Чума нищить цвіт нації.Співчуття родині(
показать весь комментарий
27.10.2025 16:08 Ответить
Там далеко клекочуть лелеки,
"Подаруй мені крила, лебідь!"
І високо, до вас в синьооке,
Я полину в безкрайнє небо.

Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні!
показать весь комментарий
27.10.2025 16:49 Ответить
Я його знаю особисто - працювали разом.
Дуже позитивний і , з прекрасним почуттям гумору, артистичний..
Вічна пам'ять ,та земля пухом тобі захиснику!
показать весь комментарий
27.10.2025 16:51 Ответить
 
 