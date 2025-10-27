Защищая Украину, погиб поэт и военный Роман Собечко. ФОТО

На Покровском направлении погиб поэт и воин 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Роман Собечко.

Об этом сообщил проект памяти убитых РФ людей литературы "Недописані".

Что известно о погибшем поэте

Роман Собечко родился 20 июля 1986 года во Львове. Работал администратором на частных предприятиях.

По словам родных, Роман был добрым, искренним и творческим, всегда приходил на помощь другим. Любил природу, отдых в лесу, сбор грибов, рыбалку и футбол. Увлекался оригами и составлял картины из бумажных модулей.

Является автором трех сборников:

"Світанок"; "З вірою в серці"; "Легенди Раковецького лісу", в которых описывал, в частности, родную Львовщину.

Роман был в рядах ВСУ с 2024 года

Поэт служил в Донецкой области в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ. За службу был награжден медалью "Ветеран війни".

"Роман исследовал мир во всех проявлениях - пробовал себя в разных профессиях, любил рыбачить и собирать грибы, писал стихи", - написали о нем авторы проекта "Недописані".

Сборник "Світанок" выходил в издательстве "Бона".

