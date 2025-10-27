Захищаючи Україну, загинув поет та військовий Роман Собечко. ФОТО

На Покровському напрямку загинув поет і воїн 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Роман Собечко.

Про це повідомив проєкт пам’яті убитих РФ людей літератури "Недописані", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про полеглого поета

Роман Собечко народився 20 липня 1986 року у Львові. Працював адміністратором на приватних підприємствах.

За словами рідних, Роман був добрим, щирим і творчим, завжди приходив на допомогу іншим. Любив природу, відпочинок у лісі, збирання грибів, риболовлю та футбол. Захоплювався орігамі й складав картини з паперових модулів.

Є автором трьох збірок:

"Світанок"; "З вірою в серці"; "Легенди Раковецького лісу", у яких описував зокрема рідну Львівщину.

Роман був у лавах ЗСУ з 2024 року

Поет служив на Донеччині у складі 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ. За службу був нагороджений медаллю "Ветеран війни".

"Роман досліджував цей світ у всіх проявах — пробував себе у різних професіях, любив рибалити й збирати гриби, писав вірші", - написали про нього автори проєкту "Недописані".

Збірка "Світанок" виходила друком у видавництві "Бона".

