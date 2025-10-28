Трагически погиб украинский инженер-создатель роботизированной машины для разминирования Богдан Змий. ФОТО

Трагически погиб Богдан Змий - украинский инженер, основатель и руководитель компании Rovertech, один из создателей роботизированной машины для разминирования "Змей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Шептицкий городской совет Львовской области.

Роботизированный комплекс "Змей"

Как отмечается, инновационный роботизированный комплекс "Змей" стал символом украинской изобретательности, несокрушимости духа и глубокого стремления к жизни. Богдан Змий и его команда сделали весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. "Змей" - это машина, которая ежедневно спасает жизни военных саперов, минимизирует риски для гражданского населения, помогая очищать каждый освобожденный гектар нашей земли от смертельной угрозы.

Что о компании Rovertech известно?

Компанию Rovertech Богдан Змий вместе с ветераном войны Василием Кореневским основал летом 2023 года, прямо на базе своей СТО. Разработка первой машины началась с запроса от военных саперов. А сейчас это компания из списка Forbes NEXT 250, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных наземных систем: роботизированные платформы для разминирования (Змей), логистики (Змей Логистический) и пожаротушения. Змей от Rovertech сертифицирована по стандартам НАТО и стала частью сбора в рамках инициативы UNITED24.

"Ему было 35, а он уже создавал для Украины безопасное завтра.

Светлая память инженеру, патриоту и человеку, который посвятил свой талант служению Украине", - говорится в сообщении.

Об обстоятельствах трагической гибели инженера не сообщается.