7 764 29

Зникла безвісти частина воїнів 125 ОВМБр, які у підпорядкуванні іншого формування виконували завдання на Запорізькому напрямку, - бригада

Військові зникли безвісти

Певна кількість захисників 125 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, наразі не виходять на зв’язок і  вважаються такими, що зникли безвісти, поранені або загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву бригади.

Що кажуть у бригаді?

Як зазначається, підрозділи, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування та діяли за розпорядженнями відповідного командування.

"Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучене до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і, відповідно, не мало повноважень коментувати чи змінювати прийняті рішення", - йдеться у повідомленні.

Про кількість захисників, які не виходять на зв’язок, не повідомляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти

з’ясування обставин подій

За даними бригади, на сьогоднішній день командиром бригади визначено з’ясування обставин цих подій як пріоритетне завдання. Робота з перевірки та уточнення інформації триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.

Комунікація з рідними

Для недопущення втрати зв’язку між родинами військовослужбовців - загиблих, безвісти зниклих або тих, хто перебуває в лікувальних закладах - найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами бригади.

Читайте: Рідні зниклих безвісти військовослужбовців 82-ї ОДШБр закликають вийти на мирну акцію

Вже зараз родини військовослужбовців та чинні бійці бригади можуть зареєструватися для участі в онлайн-зустрічі з командуванням та представниками служб:

• психологічної підтримки персоналу;

• юридичної;

• фінансово-економічної;

• медичної;

• тилового забезпечення;

• цивільно-військового співробітництва.

 Дата та час зустрічі: 4 листопада 2025 року, о 10:00

💻 Платформа: Google Meet

🔗 Реєстрація: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6

Посилання для участі буде надіслано на вказану під час реєстрації електронну адресу.

Контакти

Також рідні можуть звернутися за додатковою інформацією до гарячої лінії відділення цивільно-військового співробітництва з питань комунікації з родинами загиблих, зниклих безвісти або поранених військовослужбовців:

📞 Телефон гарячої лінії: 098 718 1512
🕘 Графік роботи: щоденно з 09:00 до 18:00

Ми усвідомлюємо біль і тривогу, які переживають родини наших воїнів, та робимо все можливе для встановлення достовірних обставин і надання вам усієї доступної інформації.

Автор: 

Запорізька область (4257) втрати (4612) зниклий безвісти (224) Пологівський район (202) Ольгівське (9) Полтавка (9) 125 окрема важка механізована бригада (1)
+27
схоже командування взагалі перестало відповідати за втрати тому і не рахуют загиблих, ці дії підривают мобілізацію гірше ніж ворожа агітація.
02.11.2025 12:06 Відповісти
+18
**** ви скажіть чи хоч один бат в самі 125 є ? Вас уродів всіх на гіляку треба. Гнойки.
02.11.2025 12:05 Відповісти
+16
Нема гірше ніж бути приданими.
02.11.2025 12:00 Відповісти
Нема гірше ніж бути приданими.
02.11.2025 12:00 Відповісти
От власне скільки часу вже піднімається питання оцього хаосу, коли замість викопистання у певних локаціях, чи виконання завдань потрібно використовувати цілісні підрозділи, не поьрібнююяи їх і не розтягуючи по різних ділянках, інавіть по різних оперативних напрямках. Однією з причин перезоду на корпусну систему і було оте розпорошення і розтягування, коли ні одне, ні друге, ні третє командування повноцінно не відповідає за особовий склад, ні за виконання нарізаних приданому підрозділу завдань. Такі рішення приймаються в основному з двох причин - нестачі особового складу, або некомпетентності вищого начальства. Останнім часом якось вимальовується і третя, у яку вірити не хочеться - зумисні дії на користь ворогу.
02.11.2025 12:52 Відповісти
Мабуть, вони «підпорядковані» отим СРАТЬєхам, єрмаку, міндічу, чернишову, стефанчукам, зеленському, щоб в Козині, щоб нарешті завершити зводити майнові палаци та їх фортифікації ??
Умеров заздрить, що не може отак «підпорядкувати» і собі, на маєтки у Філадельфії ??
02.11.2025 13:24 Відповісти
**** ви скажіть чи хоч один бат в самі 125 є ? Вас уродів всіх на гіляку треба. Гнойки.
02.11.2025 12:05 Відповісти
Зробили з бомж-піхоти "важку" бригаду на папері - по факту ще гірше, бо всі ті самі бомж-піхотинці, тільки вічно кудись придані.
02.11.2025 12:11 Відповісти
Це як в мене, був у 5 танковій бригаді, а по факту стрілецький м'ясний батальон в якому мало хто виживав й він вічно переходив на так зване "доукомплектування".
02.11.2025 12:21 Відповісти
схоже командування взагалі перестало відповідати за втрати тому і не рахуют загиблих, ці дії підривают мобілізацію гірше ніж ворожа агітація.
02.11.2025 12:06 Відповісти
100%
02.11.2025 12:15 Відповісти
Ситуація більш ніж класична. А найголовніше хрін тепер крайнього знайдеш...
02.11.2025 12:07 Відповісти
Нова схема, відправляти військових на смертельні дурнуваті операції для десяти хвилинного піару зеленої мерзоти і монгола. Тільки тепер навіть винних не знайдеш.
02.11.2025 12:12 Відповісти
Ця "нова тема" майже з першого дня, просто раніше тероборону так деребанили, а тепер за кадрові взялися...
02.11.2025 12:14 Відповісти
Скоріш послали без бойових роспоряджень, по паперам іх ніде нема , не хто не відповідае де вони поділись.
02.11.2025 12:42 Відповісти
125 це і є по суті тероборона Львова тільки нахібась перейменували
02.11.2025 13:12 Відповісти
Молимось за наших захисників
02.11.2025 12:07 Відповісти
Після призначення монгола, настав повний пздець і на фронті і в тилу. Савпадєніє?
02.11.2025 12:09 Відповісти
він настав ще у 2019 р.
02.11.2025 12:11 Відповісти
Ну лондонський посол, хоч не всі забаганки зейла виконував. Тому кацапам і віддали за 3 дні тільки південь, а не всю країну.
02.11.2025 12:14 Відповісти
Але лондонській посол не знайшов в собі сили опиратися "наступу" 23-го року...
02.11.2025 13:20 Відповісти
Ще нещодавно це була 125 обр ТрО.
02.11.2025 12:13 Відповісти
Придані " - це по типу "не свої , не жалко "???
02.11.2025 12:21 Відповісти
Не новина, ТРО завжди кидали на прикриття відходу більш боєздатних частин, навіть ціною великої кількості полонених і загиблих. Але вважатимуться "зниклими безвісти", тому родичі компенсацію не отримають і в статистику втрат не підуть - можна на марафоні розказувати що втрати кацапів 2000 в день, а наші набагато менші, а новий "ресурс" тецека ще наловить.
02.11.2025 12:39 Відповісти
А це "інше військове формування" має назву, прізвища командирів?

Чи невідомо, хто, невідомо як і відповідати нема кому?
02.11.2025 12:40 Відповісти
Черговий контрнаступ був?
02.11.2025 12:49 Відповісти
Частина воїнів - це скільки? Командири не знають скільки їхніх підлеглих зникло? А радіозв'язок, Старлінки? Ноу коментс. Приплили, злазьте.
02.11.2025 13:21 Відповісти
утилізація славян йде повним ходом
02.11.2025 13:32 Відповісти
Для москаля Сирського та кошерного Зеленського - то звичайні робочі витрати.
Ці виродки Українців не рахують - то для них розхідний матеріал.
02.11.2025 13:34 Відповісти
125-та окрема важка механізована бригада (125 ОВМБр) -Перебуває в складі https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-го армійського корпусуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/125-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1].
Що вона робила на Запорізькому напрямку ?
02.11.2025 13:41 Відповісти
 
 