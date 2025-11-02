Зникла безвісти частина воїнів 125 ОВМБр, які у підпорядкуванні іншого формування виконували завдання на Запорізькому напрямку, - бригада
Певна кількість захисників 125 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, наразі не виходять на зв’язок і вважаються такими, що зникли безвісти, поранені або загинули.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву бригади.
Що кажуть у бригаді?
Як зазначається, підрозділи, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування та діяли за розпорядженнями відповідного командування.
"Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучене до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і, відповідно, не мало повноважень коментувати чи змінювати прийняті рішення", - йдеться у повідомленні.
Про кількість захисників, які не виходять на зв’язок, не повідомляється.
з’ясування обставин подій
За даними бригади, на сьогоднішній день командиром бригади визначено з’ясування обставин цих подій як пріоритетне завдання. Робота з перевірки та уточнення інформації триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.
Комунікація з рідними
Для недопущення втрати зв’язку між родинами військовослужбовців - загиблих, безвісти зниклих або тих, хто перебуває в лікувальних закладах - найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами бригади.
Вже зараз родини військовослужбовців та чинні бійці бригади можуть зареєструватися для участі в онлайн-зустрічі з командуванням та представниками служб:
• психологічної підтримки персоналу;
• юридичної;
• фінансово-економічної;
• медичної;
• тилового забезпечення;
• цивільно-військового співробітництва.
Дата та час зустрічі: 4 листопада 2025 року, о 10:00
Платформа: Google Meet
Реєстрація: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6
Посилання для участі буде надіслано на вказану під час реєстрації електронну адресу.
Контакти
Також рідні можуть звернутися за додатковою інформацією до гарячої лінії відділення цивільно-військового співробітництва з питань комунікації з родинами загиблих, зниклих безвісти або поранених військовослужбовців:
Телефон гарячої лінії: 098 718 1512
Графік роботи: щоденно з 09:00 до 18:00
Ми усвідомлюємо біль і тривогу, які переживають родини наших воїнів, та робимо все можливе для встановлення достовірних обставин і надання вам усієї доступної інформації.
