Рідні зниклих безвісти військовослужбовців 82-ї ОДШБр закликають вийти на мирну акцію

Родичі зниклих безвісти військовослужбовців, 82 окремої десантно-штурмової бригади організовують акцію "Ми ніколи не припинимо пошук. "Завжди перші!".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Акція відбудеться 23 серпня на Майдані Незалежності в Києві. Початок об 11:00.

Мета акції: нагадати та привернути увагу до полонених, безвісти зниклих та репатріацій загиблих військовослужбовців ДШВ.

Акцію організовує Об’єднання родин безвісти зниклих військовослужбовців "Завжди перші 82 ОДШБр"

