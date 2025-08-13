Рідні зниклих безвісти військовослужбовців 82-ї ОДШБр закликають вийти на мирну акцію
Родичі зниклих безвісти військовослужбовців, 82 окремої десантно-штурмової бригади організовують акцію "Ми ніколи не припинимо пошук. "Завжди перші!".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Акція відбудеться 23 серпня на Майдані Незалежності в Києві. Початок об 11:00.
Мета акції: нагадати та привернути увагу до полонених, безвісти зниклих та репатріацій загиблих військовослужбовців ДШВ.
Акцію організовує Об’єднання родин безвісти зниклих військовослужбовців "Завжди перші 82 ОДШБр"
Сил їм всім, і Божої допомоги в поверненні додому всіх полоненних і безвісті зниклих живими🙏🙏🙏
Я здогадувалась, що таке цілком можливо.
як на мене, ці акції треба проводити біля міністерства оборони! біля генерального штабу! біля міністерства ветеранів!
що б, **** наші генерали знали як вони воюють! що б командири знали, що таке відповідальність за життя кожного бійця, що таке відповідальність за тупі накази!!!
який сенс проводити, це на майдані?