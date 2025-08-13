УКР
Акції на підтримку зниклих безвісти військовослужбовців
1 063 10

Рідні зниклих безвісти військовослужбовців 82-ї ОДШБр закликають вийти на мирну акцію

акція,зниклі

Родичі зниклих безвісти військовослужбовців, 82 окремої десантно-штурмової бригади організовують акцію "Ми ніколи не припинимо пошук. "Завжди перші!".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Акція відбудеться 23 серпня на Майдані Незалежності в Києві. Початок об 11:00.

Мета акції: нагадати та привернути увагу до полонених, безвісти зниклих та репатріацій загиблих військовослужбовців ДШВ.

Акцію організовує Об’єднання родин безвісти зниклих військовослужбовців "Завжди перші 82 ОДШБр"

Читайте: В Україні створено Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Автор: 

акція (1481) зниклий безвісти (217) 82 окрема десантно-штурмова бригада (66)
+2
А як їх шукати в курській області? В основному, там і були втрати 82.
13.08.2025 19:28 Відповісти
+1
при всій повазі до загиблих, але хотілось би дізнатись в чому мета такої акції? Невже їх не шукають?
13.08.2025 19:18 Відповісти
+1
І хто буде більше радий цій акції здогадайтесь? І здогадайтесь хто її організовує саме зараз. Чи від того що ви вийдете питання вирішиться?
13.08.2025 19:27 Відповісти
Безпідставно ці люди точно не збиралися б, бо знають про війну набагато більше всіх.
Сил їм всім, і Божої допомоги в поверненні додому всіх полоненних і безвісті зниклих живими🙏🙏🙏
показати весь коментар
13.08.2025 19:24 Відповісти
Не вішайте глистів на вуха. Всі ці акції організовують московські попи через своїх прихожан, підговорюючи виходити проти влади і проти закінчення війни. Я це знаю тому що біля мене живе така тварина яка постійно молиться на рашистів і частенько їздить на заказні церквою міроприємства на захист РПЦ або на акції Україні припинити війну проти Сосії
показати весь коментар
13.08.2025 19:41 Відповісти
Це ви про картонний майдан?
Я здогадувалась, що таке цілком можливо.
показати весь коментар
13.08.2025 19:43 Відповісти
Зараз по факту 82 бригади нема іх знищив сирок курською авантюрою.саме з цим і пов'язана ця акція.за бездарно просрану техніку і людей як завжди ніхто не відповів
показати весь коментар
13.08.2025 20:08 Відповісти
Курська авантюра? Якби не курська авантюра то рашисти вже б взяли Суми і Харків а нас ще пів року назад заставили підписати капітуляцію. Чи ти тупоголове забуло які настрої були не тільки в Україні а і в так званих наших партнерів до того коли ми захопили Курщину
показати весь коментар
13.08.2025 20:25 Відповісти
Цікаво чи так самоїх підтримає молодь.
показати весь коментар
13.08.2025 19:22 Відповісти
зі всією повагою до родичів героїв, але....
як на мене, ці акції треба проводити біля міністерства оборони! біля генерального штабу! біля міністерства ветеранів!
що б, **** наші генерали знали як вони воюють! що б командири знали, що таке відповідальність за життя кожного бійця, що таке відповідальність за тупі накази!!!
який сенс проводити, це на майдані?
показати весь коментар
13.08.2025 19:40 Відповісти
 
 