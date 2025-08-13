РУС
Новости Акции в поддержку пропавших без вести военнослужащих
1 346 13

Родные пропавших без вести военнослужащих 82-й ОДШБр призывают выйти на мирную акцию

акция, пропавшие

Родственники пропавших без вести военнослужащих, 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады организуют акцию"Мы никогда не прекратим поиск. "Всегда первые!".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Акция состоится 23 августа на Майдане Незалежности в Киеве. Начало в 11:00.

Цель акции: напомнить и привлечь внимание к пленным, без вести пропавшим и репатриации погибших военнослужащих ДШВ.

Акцию организует Объединение семей без вести пропавших военнослужащих "Всегда первые 82 ОДШБр"

Читайте: В Украине создана Единая информационная платформа по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

акция (2441) пропавший без вести (167) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (66)
+3
А як їх шукати в курській області? В основному, там і були втрати 82.
13.08.2025 19:28 Ответить
13.08.2025 19:28 Ответить
+2
Безпідставно ці люди точно не збиралися б, бо знають про війну набагато більше всіх.
Сил їм всім, і Божої допомоги в поверненні додому всіх полоненних і безвісті зниклих живими🙏🙏🙏
13.08.2025 19:24 Ответить
13.08.2025 19:24 Ответить
+2
Зараз по факту 82 бригади нема іх знищив сирок курською авантюрою.саме з цим і пов'язана ця акція.за бездарно просрану техніку і людей як завжди ніхто не відповів
13.08.2025 20:08 Ответить
13.08.2025 20:08 Ответить
при всій повазі до загиблих, але хотілось би дізнатись в чому мета такої акції? Невже їх не шукають?
13.08.2025 19:18 Ответить
13.08.2025 19:18 Ответить
13.08.2025 19:24 Ответить
Не вішайте глистів на вуха. Всі ці акції організовують московські попи через своїх прихожан, підговорюючи виходити проти влади і проти закінчення війни. Я це знаю тому що біля мене живе така тварина яка постійно молиться на рашистів і частенько їздить на заказні церквою міроприємства на захист РПЦ або на акції Україні припинити війну проти Сосії
13.08.2025 19:41 Ответить
13.08.2025 19:41 Ответить
Це ви про картонний майдан?
Я здогадувалась, що таке цілком можливо.
13.08.2025 19:43 Ответить
13.08.2025 19:43 Ответить
13.08.2025 20:08 Ответить
Курська авантюра? Якби не курська авантюра то рашисти вже б взяли Суми і Харків а нас ще пів року назад заставили підписати капітуляцію. Чи ти тупоголове забуло які настрої були не тільки в Україні а і в так званих наших партнерів до того коли ми захопили Курщину
13.08.2025 20:25 Ответить
13.08.2025 20:25 Ответить
Курська авантюра.
13.08.2025 20:45 Ответить
13.08.2025 20:45 Ответить
Я захищаю таких довбнів як ти диванний вояка і знаю про що пишу від ще живих бійців 82 бригади.
13.08.2025 21:05 Ответить
13.08.2025 21:05 Ответить
13.08.2025 19:28 Ответить
Цікаво чи так самоїх підтримає молодь.
13.08.2025 19:22 Ответить
13.08.2025 19:22 Ответить
І хто буде більше радий цій акції здогадайтесь? І здогадайтесь хто її організовує саме зараз. Чи від того що ви вийдете питання вирішиться?
13.08.2025 19:27 Ответить
13.08.2025 19:27 Ответить
зі всією повагою до родичів героїв, але....
як на мене, ці акції треба проводити біля міністерства оборони! біля генерального штабу! біля міністерства ветеранів!
що б, **** наші генерали знали як вони воюють! що б командири знали, що таке відповідальність за життя кожного бійця, що таке відповідальність за тупі накази!!!
який сенс проводити, це на майдані?
13.08.2025 19:40 Ответить
13.08.2025 19:40 Ответить
 
 