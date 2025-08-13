Родные пропавших без вести военнослужащих 82-й ОДШБр призывают выйти на мирную акцию
Родственники пропавших без вести военнослужащих, 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады организуют акцию"Мы никогда не прекратим поиск. "Всегда первые!".
Акция состоится 23 августа на Майдане Незалежности в Киеве. Начало в 11:00.
Цель акции: напомнить и привлечь внимание к пленным, без вести пропавшим и репатриации погибших военнослужащих ДШВ.
Акцию организует Объединение семей без вести пропавших военнослужащих "Всегда первые 82 ОДШБр"
Сил їм всім, і Божої допомоги в поверненні додому всіх полоненних і безвісті зниклих живими🙏🙏🙏
Я здогадувалась, що таке цілком можливо.
як на мене, ці акції треба проводити біля міністерства оборони! біля генерального штабу! біля міністерства ветеранів!
що б, **** наші генерали знали як вони воюють! що б командири знали, що таке відповідальність за життя кожного бійця, що таке відповідальність за тупі накази!!!
який сенс проводити, це на майдані?