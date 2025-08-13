Родные пропавших без вести военнослужащих 82-й ОДШБр призывают выйти на мирную акцию

Родственники пропавших без вести военнослужащих, 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады организуют акцию"Мы никогда не прекратим поиск. "Всегда первые!".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Акция состоится 23 августа на Майдане Незалежности в Киеве. Начало в 11:00.

Цель акции: напомнить и привлечь внимание к пленным, без вести пропавшим и репатриации погибших военнослужащих ДШВ.

Акцию организует Объединение семей без вести пропавших военнослужащих "Всегда первые 82 ОДШБр"

