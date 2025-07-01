В Украине создана Единая информационная платформа по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

С целью координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и поддержки их семей Министерство внутренних дел Украины создало Единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов на презентации платформы.

"Мы взяли на себя обязательство найти и максимально кратко объяснить, кто чем занимается, и дать актуальную ссылку", - сказал уполномоченный.

По его словам, платформа создана в ответ на многочисленные обращения семей пропавших без вести лиц, общественных организаций и региональных представителей.

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Добросердов рассказал, что портал будет наполняться информацией через официальные каналы государственных органов, международных организаций и других учреждений, вовлеченных в процесс розыска. Каждая из этих структур сможет публиковать актуальные обновления. Также будут размещены ответы на часто задаваемые вопросы, алгоритмы действий и другие полезные материалы.

Главная цель платформы, как добавил уполномоченный, - указать путь и предоставить родственникам пропавших максимальную информацию о функциях официальных структур.

В свою очередь директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что в данное время идет работа над переводом платформы на английский язык для того, чтобы она была полезна и для иностранных граждан, которые ищут своих пропавших родственников. Однако она отметила, что первоочередной задачей портала была работа именно с украинской аудиторией.

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