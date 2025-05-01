Более 70 тыс. пропавших без вести находятся в розыске в Украине, - Добросердов

Сейчас в розыске на территории Украины находятся более 70 тысяч без вести пропавших лиц, значительное количество из них - это военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

"На сегодня у нас в розыске находятся более 70 тысяч человек, которых мы разыскиваем - это и военные, и гражданские, и граждане других государств, и лица без гражданства (но обязательно есть условие - что это те лица, которые на законных основаниях находились на территории Украины)", - рассказал Добросердов.

Он отметил, что в розыске находятся 2740 человек, данные о которых есть в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и которые были несовершеннолетними на момент исчезновения.

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"Даже если сейчас они уже совершеннолетние - мы считаем по ним данные с того момента, когда они исчезли", - пояснил уполномоченный.

По словам Добросердова, значительное количество пропавших без вести - это все же военные: "И каждая составляющая системы Сил безопасности и обороны сама решает, как и в каком количестве это озвучивать".

Уполномоченный добавил, что этот розыск был прекращен в целом по более 12 тысяч человек - то есть они были найдены: или вернулись во время обменов из плена, или были освобождены, или были идентифицированы среди тел.

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"И есть отдельный раздел в Реестре, который касается неидентифицированных тел. Эти цифры постоянно меняются - например, поступают тела с линии фронта, происходят репатриации и т.д.", - добавил Добросердов.