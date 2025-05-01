Понад 70 тис. зниклих безвісти перебувають у розшуку в Україні, - Добросердов

Нині в розшуку на території України перебувають понад 70 тисяч безвісти зниклих осіб, значна кількість із них – це військові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"На сьогодні у нас у розшуку перебувають понад 70 тисяч осіб, яких ми розшукуємо - це і військові, і цивільні, і громадяни інших держав, і особи без громадянства (але обов’язково є умова - що це ті особи, які на законних основах перебували на території України)", - розповів Добросердов.

Він зауважив, що у розшуку перебувають 2740 осіб, дані щодо яких є у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин і які були неповнолітніми на момент зникнення.

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"Навіть якщо зараз вони вже повнолітні - ми рахуємо по них дані з того моменту, коли вони зникли", - пояснив уповноважений.

За словами Добросердова, значна кількість зниклих безвісти - це все ж таки військові: "І кожна складова системи Сил безпеки і оборони сама вирішує, як і у якій кількості це озвучувати".

Уповноважений додав, що цей розшук було припинено загалом щодо понад 12 тисяч осіб - тобто вони були знайдені: або повернулися під час обмінів із полону, або були звільнені, або були ідентифіковані серед тіл.

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"І є окремий розділ у Реєстрі, який стосується неідентифікованих тіл. Ці цифри постійно змінюються - наприклад, надходять тіла з лінії фронту, відбуваються репатріації тощо", - додав Добросердов.