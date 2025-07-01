В Україні створено Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

З метою координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримки їхніх родин Міністерство внутрішніх справ України створило Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов на презентації платформи.

"Ми взяли на себе зобов'язання знайти і максимально коротко пояснити, хто чим займається, і дати актуальне посилання", - сказав уповноважений.

За його словами, платформу створено у відповідь на численні звернення родин зниклих безвісти осіб, громадських організацій та регіональних представників.

Також читайте: Понад 70 тис. зниклих безвісти перебувають у розшуку в Україні, - Добросердов

Добросердов розповів, що портал наповнюватиметься інформацією через офіційні канали державних органів, міжнародних організацій та інших установ, залучених до процесу розшуку. Кожна із цих структур зможе публікувати актуальні оновлення. Також будуть розміщені відповіді на поширені запитання, алгоритми дій та інші корисні матеріали.

Головна мета платформи, як додав уповноважений, - вказати шлях та надати родичам зниклих максимальну інформацію про функції офіційних структур.

Своєю чергою директорка Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева повідомила, за наразі триває робота над перекладом платформи англійською мовою для того, щоб вона була корисна і для іноземних громадян, які шукають своїх зниклих родичів. Однак вона зазначила, що першочерговим завданням порталу була робота саме з українською аудиторією.

Читайте: Для кращого пошуку зниклих по всьому світі розгорнули систему здачі ДНК для родичів українських захисників, - МВС