Для кращого пошуку зниклих по всьому світі розгорнули систему здачі ДНК для родичів українських захисників, - МВС
Систему для забору ДНК у родичів українських захисників розгорнули на базі ДП "Документ". Це допоможе в пошуку та ідентифікації безвісти зниклих бійців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу 23 червня.
"Ми по всій Європі, у всьому світі розгорнули систему здачі ДНК. Практично в кожній великій країні світу, де проживають рідні наших військових, ми зможемо в найкоротші терміни взяти ДНК", — сказав він.
За даними МВС, нині є 18 таких пунктів, також додатково відкривають пункти у США та Канаді. Окрім того, родичі військових можуть повернутися до України та здати ДНК.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ та Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) пропонують родичам російських військових, які загинули або зникли безвісти на війні проти України, надати зразки ДНК, щоб шукати їх серед переданих Україні тіл.
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