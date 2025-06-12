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Новини Фото Втрати ворога Зниклі безвісти військові РФ
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100 324 звернення від російських родин щодо зниклих окупантів надійшло до проєкту Коордштабу "Хочу найти". ІНФОГРАФІКА

До проєкту Коордштабу "Хочу найти" надійшло  100 324 звернення від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні влада рф повністю ігнорує втрати особового складу та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військовослужбовців. Росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту "Хочу найти". Так, у травні 2025 року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок — 12 320.

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Як працює проєкт "Хочу найти"

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від своєї влади проведення обмінів. Від початку роботи "Хочу найти" у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 126 вже обміняно на українських Захисників. В цілому ж, в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, але не всі рідні військовополонених знають про проєкт і залишили заявки на пошук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ втратила від початку року майже 200 тис. солдатів, зокрема 35 370 - у травні, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Зниклі безвісти окупанти
Зниклі безвісти окупанти
Зниклі безвісти окупанти
Зниклі безвісти окупанти

Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів ЗС РФ. Лідером за кількістю розшукуваних є 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600) — 2 277 зниклих безвісти. Із 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 — мотострілецькі, які командування армії-агресора найчастіше кидає на "м’ясні" штурми.

В яких районах найбільше зниклих безвісти окупантів

Серед районів бойових дій, де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти окупантів, перше місце посідає Покровський район Донецької області — 16 510 заявок. Лише від початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. На другому місці — Бахмутський район, звідки надійшло 8 801 звернення.

Який вік розшукуваних

26% усіх заявок до проєкту "Хочу найти" стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому з розшукуваних — лише 18, а найстаршому – 67 років.

Також фіксується зниження рівня підтримки війни серед родичів загиблих і зниклих. 75% тих, хто звернувся до проєкту, заявляють, що не підтримують загарбницьку війну, розв’язану Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти втратили близько 13,5 тис. осіб зниклими безвісти під час боїв за Торецьк, - ОТУ "Луганськ"

зниклі безвісти окупанти
зниклі безвісти окупанти
зниклі безвісти окупанти

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 12 червня  2025 року втрати росіян загиблими і пораненими становлять близько 1 000 340 осіб.

Автор: 

армія рф (17876) зниклий безвісти (212) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (28)


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12.06.2025 11:03 Відповісти
У Головному управлінні розвідки МО спростували інформацію делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні щодо кількості зниклих безвісті громадян.
"Це абсолютно некоректна, або навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць", - наголосив представник ГУР. Джерело: https://censor.net/ua/n3555136

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12.06.2025 11:05 Відповісти
к чему ты это присобачил? речь идет о рф
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12.06.2025 12:16 Відповісти
Жаль що в нас такого ресурсу немає і тут парашникам випередили
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12.06.2025 12:24 Відповісти
Переважна більшість тих, кого розшукують - вже давно ТРУПИ... Бо кацапня з перших днів війни не "заморочувалася" пошуками своїх ... Існує "циркулярний лист", підписаний Шойгу, в перші дні агресії, де чітко розписано, як поводиться з трупами вбитих солдат РФ. Вивозить ночами, на територію РФ. При неможливості вивезення - ховать у братських могилах, місцезнаходження яких маскувать. При неможливості поховання, тіла знищувать... На Чернігівщині, ще в квітні 2022 року, після втечі кацапів, було виявлено кілька таких поховань, з десятками трупів... Встановить особу допоможе тільки генетична експертиза - бо при похованні вилучалися всі документи...
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12.06.2025 12:49 Відповісти
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12.06.2025 12:50 Відповісти
 
 