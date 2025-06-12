100 324 звернення від російських родин щодо зниклих окупантів надійшло до проєкту Коордштабу "Хочу найти". ІНФОГРАФІКА

До проєкту Коордштабу "Хочу найти" надійшло 100 324 звернення від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні влада рф повністю ігнорує втрати особового складу та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військовослужбовців. Росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту "Хочу найти". Так, у травні 2025 року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок — 12 320.

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Як працює проєкт "Хочу найти"

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від своєї влади проведення обмінів. Від початку роботи "Хочу найти" у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 126 вже обміняно на українських Захисників. В цілому ж, в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, але не всі рідні військовополонених знають про проєкт і залишили заявки на пошук.

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Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів ЗС РФ. Лідером за кількістю розшукуваних є 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600) — 2 277 зниклих безвісти. Із 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 — мотострілецькі, які командування армії-агресора найчастіше кидає на "м’ясні" штурми.

В яких районах найбільше зниклих безвісти окупантів

Серед районів бойових дій, де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти окупантів, перше місце посідає Покровський район Донецької області — 16 510 заявок. Лише від початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. На другому місці — Бахмутський район, звідки надійшло 8 801 звернення.

Який вік розшукуваних

26% усіх заявок до проєкту "Хочу найти" стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому з розшукуваних — лише 18, а найстаршому – 67 років.

Також фіксується зниження рівня підтримки війни серед родичів загиблих і зниклих. 75% тих, хто звернувся до проєкту, заявляють, що не підтримують загарбницьку війну, розв’язану Москвою.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 12 червня 2025 року втрати росіян загиблими і пораненими становлять близько 1 000 340 осіб.