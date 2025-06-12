Сибіга про один мільйон втрат РФ у війні: Вони є даремними, стратегічної мети Росія не досягла
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав втрати РФ у мільйон осіб даремними.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитих і поранених у бою. 1 000 000 втрачено даремно - Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне. Україна не розпочинала цю війну і більше за всіх хоче її закінчення. Ми віддані миру. Тільки Росія перешкоджає мирним зусиллям, відкидає припинення вогню та зустріч лідерів, і робить усе, щоб продовжити війну", - наголосив міністр.
Сибіга заявив, що тиск на агресора має бути посилений.
"Військове та політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за цю варварську та незаконну агресію. Усі російські злочинці, які скоїли звірства в Україні, мають постати перед правосуддям", - підсумував він.
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Питання - а що буде через 15 років якщо лишаються старі а виїжджають школярі?
чому саме на сьогодні мільйон дохлих лаптєй?
зе!поцу терміново потрібні овації?
Путину надо было еще в феврале отползти и прекратить войну. Но он обосрался, так как у него нет яиц(что неудивительно, так как он не политик, а поставлен ФСБшниками).
Кат же ж ще не досяг свого кінцевого задуму!
Піззєц...
"А мінє нє больно, куріца довольна!"
А краще починати втілювати в реальності спічі накшталт "Україна зрівнялася по далекобіним дронам з потужною бойовою частиною на 100кг на реактивних двигунах і нарешті почала виробляти співставну кількість балістичного озброення дальньої дії, яке нищіть виробничи потужності та війскові об'єкти московитів" Але ж ні будуть вихвалятися самітами та бездієвими закликами посилення тиску
Економіка Україна ослаблена за три роки війни в декілька разів, населення скоротилося, багатьох наших людей вони забрали до себе.
Як тут можна говорити, що кацапи не досягли значних цілей?
Та при будь-кому такого не було би - навіть при Кучмі чи Вілкулу!