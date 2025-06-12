Сибіга про один мільйон втрат РФ у війні: Вони є даремними, стратегічної мети Росія не досягла

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав втрати РФ у мільйон осіб даремними.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитих і поранених у бою. 1 000 000 втрачено даремно - Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне. Україна не розпочинала цю війну і більше за всіх хоче її закінчення. Ми віддані миру. Тільки Росія перешкоджає мирним зусиллям, відкидає припинення вогню та зустріч лідерів, і робить усе, щоб продовжити війну", - наголосив міністр.

Сибіга заявив, що тиск на агресора має бути посилений.

"Військове та політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за цю варварську та незаконну агресію. Усі російські злочинці, які скоїли звірства в Україні, мають постати перед правосуддям", - підсумував він.

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