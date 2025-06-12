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Новини
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Сибіга про один мільйон втрат РФ у війні: Вони є даремними, стратегічної мети Росія не досягла

Сибіга прокоментував мільйон втрат армії РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав втрати РФ у мільйон осіб даремними.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитих і поранених у бою. 1 000 000 втрачено даремно - Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне. Україна не розпочинала цю війну і більше за всіх хоче її закінчення. Ми віддані миру. Тільки Росія перешкоджає мирним зусиллям, відкидає припинення вогню та зустріч лідерів, і робить усе, щоб продовжити війну", - наголосив міністр.

Сибіга заявив, що тиск на агресора має бути посилений.

"Військове та політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за цю варварську та незаконну агресію. Усі російські злочинці, які скоїли звірства в Україні, мають постати перед правосуддям", - підсумував він.

Читайте: На саміті в Одесі підтвердили "додаткові оборонні пакети" для України, - Сибіга

Сибіга прокоментував мільйон втрат армії РФ

Автор: 

армія рф (17876) росія (66144) втрати (4455) Сибіга Андрій (505)


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Топ коментарі
+14
ОЙЙЙЙЙЙЙ ДУУУУУУРААААК. Стратегічна мета щоб зник український етнос. Нас з 44 млн уже 27 - і це за 4 роки

Питання - а що буде через 15 років якщо лишаються старі а виїжджають школярі?
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12.06.2025 08:13 Відповісти
+10
Це як? Азовське море під їх контролем, атомна теж, куча землі під їх контролем. А орків хто там рахує, орчихи ще народять
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12.06.2025 08:13 Відповісти
+8
Нужно было не мешать Порошенко с 14 года, а наши герои бороли злого барыгу. И сейчас все было бы отлично. А так как сказал Подервянский - этот народ хочет самоуничтожится. Ну чего поделать.
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12.06.2025 08:25 Відповісти
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ОЙЙЙЙЙЙЙ ДУУУУУУРААААК. Стратегічна мета щоб зник український етнос. Нас з 44 млн уже 27 - і це за 4 роки

Питання - а що буде через 15 років якщо лишаються старі а виїжджають школярі?
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12.06.2025 08:13 Відповісти
Що пропонує, пан?
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12.06.2025 08:22 Відповісти
Нужно было не мешать Порошенко с 14 года, а наши герои бороли злого барыгу. И сейчас все было бы отлично. А так как сказал Подервянский - этот народ хочет самоуничтожится. Ну чего поделать.
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12.06.2025 08:25 Відповісти
Відповім за пана: пан пропонує Міністру не писати маячню
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12.06.2025 08:26 Відповісти
Це як? Азовське море під їх контролем, атомна теж, куча землі під їх контролем. А орків хто там рахує, орчихи ще народять
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12.06.2025 08:13 Відповісти
Якщо врахувати що завдання було на третій день контроль над усім, то результат так собі - за мільйон угандошеного скота...
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12.06.2025 08:21 Відповісти
Скільки мільйонів вони отримали, що залишилсь на окупованих територіях? Рахувальники, блд...
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12.06.2025 08:44 Відповісти
червонів комуно-нацисти, кацапо-совки окупували в 1979-89 рр. практично увесь Афганістан, перед тим здійснивши держпереворот у цій країні та поставивши до влади прокомуністичний уряд ??? де зараз кацапо-совок ???
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12.06.2025 09:23 Відповісти
Ще заплач....🤡
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12.06.2025 08:13 Відповісти
Рашиському терористу не шкода свого бидла для біснуватих імперських марень ,а ось Україна втрачає кращих.
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12.06.2025 08:15 Відповісти
що сьогодні за день?
чому саме на сьогодні мільйон дохлих лаптєй?
зе!поцу терміново потрібні овації?
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12.06.2025 08:18 Відповісти
сьогодні так званий "день срацеї", який раніше називася "день суверенітету (незалежності)" так званої срацеї - день коли кацап з Уралу, тупорилий за висловами іншого кацапа-бсина юріста жіронінеовського, офіційно розвалив (почав процес розвалу) червоножопу комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів - срср !!! правда вона, імперія, в агонії, муках ще конала більше 1,5 року, ще навіть весною 1991 року пробували провести її реанімацію, організувавши так званий "рехферендум" !!! але 19-23 серпня 1991 року кучка стариш комуністичних передунів потробували організувати держпереворот в мацкві - захопити владу, усунути мішку міченого !!! це остаточно пере вело імперію в коматозний стан і 25.12.1991 року імперія здохла назавжди !!!
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12.06.2025 08:29 Відповісти
Нах тобі переживати за рашку? - досягла вона чогось чи не досягла - за Україну думай
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12.06.2025 08:21 Відповісти
Мне смешно читать эти рассуждения. Полезных войн вообще не бывает. Полезна война, которая длится неделю и число жертв которой человек сто и нет разрушений. Все остальные войны не оправданны.
Путину надо было еще в феврале отползти и прекратить войну. Но он обосрался, так как у него нет яиц(что неудивительно, так как он не политик, а поставлен ФСБшниками).
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12.06.2025 08:23 Відповісти
хм
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12.06.2025 08:27 Відповісти
Мільйон дохлих цапів не коштує життя одної української дитини.
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12.06.2025 08:28 Відповісти
ну так !!! кацапи мають здорхнути усі !!!
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12.06.2025 08:30 Відповісти
Людина з відрубаною ногою вихваляється, що в неї ще залишилася нога та цілих дві руки!
Кат же ж ще не досяг свого кінцевого задуму!
Піззєц...
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12.06.2025 08:33 Відповісти
Склянка наполовину повна, уря!
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12.06.2025 08:36 Відповісти
Згадалася дворова дражнилка з далекого-предалекого дитинства:
"А мінє нє больно, куріца довольна!"
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12.06.2025 08:39 Відповісти
Поки цьому дибільнуватому пану треба закрити пельку с ціми потужними не знаю на кого розрахованими спічами.
А краще починати втілювати в реальності спічі накшталт "Україна зрівнялася по далекобіним дронам з потужною бойовою частиною на 100кг на реактивних двигунах і нарешті почала виробляти співставну кількість балістичного озброення дальньої дії, яке нищіть виробничи потужності та війскові об'єкти московитів" Але ж ні будуть вихвалятися самітами та бездієвими закликами посилення тиску
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12.06.2025 08:54 Відповісти
Чергове популістичне бла-бла від "зеленої команди". По-перше ніякого мільйона втрат там поки немає, і до цього ще насправді далеко. Думаю, що навіть з "трьохсотими" до мільйона поки не підійшли вони... По-друге, росія взяла і утримує сухопутний коридор в Крим, забрала вихід до Азовського моря, ЗАЕС, захопила вже майже весь Донбас. Ще й для Сум створила реальну загрозу...
Економіка Україна ослаблена за три роки війни в декілька разів, населення скоротилося, багатьох наших людей вони забрали до себе.
Як тут можна говорити, що кацапи не досягли значних цілей?
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12.06.2025 08:57 Відповісти
що ти вибрали в 2019 то і маєте !!! при Петрі Порошенку такого б не було б !!!
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12.06.2025 09:26 Відповісти
Особисто я це не вибирав...
Та при будь-кому такого не було би - навіть при Кучмі чи Вілкулу!
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12.06.2025 09:33 Відповісти
вілкул запроданець і колобарант ще та прокацапська гнида !!! кучма червоний недобитий колмуняка, асвтор, основоположник української олігархії ...
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12.06.2025 09:35 Відповісти
 
 