Сибига о миллионе потерь РФ в войне: Они бессмысленны, стратегической цели Россия не достигла
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал потери РФ в миллион человек бесполезными.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня потери России в Украине достигли одного миллиона убитых и раненых в бою. 1 000 000 потеряли зря - Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет. Украина не начинала эту войну и больше всех хочет ее окончания. Мы преданы миру. Только Россия препятствует мирным усилиям, отвергает прекращение огня и встречу лидеров, и делает все, чтобы продолжить войну", - подчеркнул министр.
Сибига заявил, что давление на агрессора должно быть усилено.
"Военное и политическое руководство России должно быть привлечено к ответственности за эту варварскую и незаконную агрессию. Все российские преступники, которые совершили зверства в Украине, должны предстать перед правосудием", - подытожил он.
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Питання - а що буде через 15 років якщо лишаються старі а виїжджають школярі?
чому саме на сьогодні мільйон дохлих лаптєй?
зе!поцу терміново потрібні овації?
Путину надо было еще в феврале отползти и прекратить войну. Но он обосрался, так как у него нет яиц(что неудивительно, так как он не политик, а поставлен ФСБшниками).
Кат же ж ще не досяг свого кінцевого задуму!
Піззєц...
"А мінє нє больно, куріца довольна!"
А краще починати втілювати в реальності спічі накшталт "Україна зрівнялася по далекобіним дронам з потужною бойовою частиною на 100кг на реактивних двигунах і нарешті почала виробляти співставну кількість балістичного озброення дальньої дії, яке нищіть виробничи потужності та війскові об'єкти московитів" Але ж ні будуть вихвалятися самітами та бездієвими закликами посилення тиску
Економіка Україна ослаблена за три роки війни в декілька разів, населення скоротилося, багатьох наших людей вони забрали до себе.
Як тут можна говорити, що кацапи не досягли значних цілей?
Та при будь-кому такого не було би - навіть при Кучмі чи Вілкулу!