Сибига о миллионе потерь РФ в войне: Они бессмысленны, стратегической цели Россия не достигла

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал потери РФ в миллион человек бесполезными.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня потери России в Украине достигли одного миллиона убитых и раненых в бою. 1 000 000 потеряли зря - Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет. Украина не начинала эту войну и больше всех хочет ее окончания. Мы преданы миру. Только Россия препятствует мирным усилиям, отвергает прекращение огня и встречу лидеров, и делает все, чтобы продолжить войну", - подчеркнул министр.

Сибига заявил, что давление на агрессора должно быть усилено.

"Военное и политическое руководство России должно быть привлечено к ответственности за эту варварскую и незаконную агрессию. Все российские преступники, которые совершили зверства в Украине, должны предстать перед правосудием", - подытожил он.

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