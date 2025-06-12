РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11352 посетителя онлайн
Новости
1 130 27

Сибига о миллионе потерь РФ в войне: Они бессмысленны, стратегической цели Россия не достигла

Сибига прокомментировал миллион потерь армии РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал потери РФ в миллион человек бесполезными.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня потери России в Украине достигли одного миллиона убитых и раненых в бою. 1 000 000 потеряли зря - Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет. Украина не начинала эту войну и больше всех хочет ее окончания. Мы преданы миру. Только Россия препятствует мирным усилиям, отвергает прекращение огня и встречу лидеров, и делает все, чтобы продолжить войну", - подчеркнул министр.

Сибига заявил, что давление на агрессора должно быть усилено.

"Военное и политическое руководство России должно быть привлечено к ответственности за эту варварскую и незаконную агрессию. Все российские преступники, которые совершили зверства в Украине, должны предстать перед правосудием", - подытожил он.

Читайте: На саммите в Одессе подтвердили "дополнительные оборонные пакеты" для Украины, - Сибига

Сибига прокомментировал миллион потерь армии РФ

Автор: 

армия РФ (19725) россия (96246) потери (4440) Сибига Андрей (500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
ОЙЙЙЙЙЙЙ ДУУУУУУРААААК. Стратегічна мета щоб зник український етнос. Нас з 44 млн уже 27 - і це за 4 роки

Питання - а що буде через 15 років якщо лишаються старі а виїжджають школярі?
показать весь комментарий
12.06.2025 08:13 Ответить
+10
Це як? Азовське море під їх контролем, атомна теж, куча землі під їх контролем. А орків хто там рахує, орчихи ще народять
показать весь комментарий
12.06.2025 08:13 Ответить
+8
Нужно было не мешать Порошенко с 14 года, а наши герои бороли злого барыгу. И сейчас все было бы отлично. А так как сказал Подервянский - этот народ хочет самоуничтожится. Ну чего поделать.
показать весь комментарий
12.06.2025 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОЙЙЙЙЙЙЙ ДУУУУУУРААААК. Стратегічна мета щоб зник український етнос. Нас з 44 млн уже 27 - і це за 4 роки

Питання - а що буде через 15 років якщо лишаються старі а виїжджають школярі?
показать весь комментарий
12.06.2025 08:13 Ответить
Що пропонує, пан?
показать весь комментарий
12.06.2025 08:22 Ответить
Нужно было не мешать Порошенко с 14 года, а наши герои бороли злого барыгу. И сейчас все было бы отлично. А так как сказал Подервянский - этот народ хочет самоуничтожится. Ну чего поделать.
показать весь комментарий
12.06.2025 08:25 Ответить
Відповім за пана: пан пропонує Міністру не писати маячню
показать весь комментарий
12.06.2025 08:26 Ответить
Це як? Азовське море під їх контролем, атомна теж, куча землі під їх контролем. А орків хто там рахує, орчихи ще народять
показать весь комментарий
12.06.2025 08:13 Ответить
Якщо врахувати що завдання було на третій день контроль над усім, то результат так собі - за мільйон угандошеного скота...
показать весь комментарий
12.06.2025 08:21 Ответить
Скільки мільйонів вони отримали, що залишилсь на окупованих територіях? Рахувальники, блд...
показать весь комментарий
12.06.2025 08:44 Ответить
червонів комуно-нацисти, кацапо-совки окупували в 1979-89 рр. практично увесь Афганістан, перед тим здійснивши держпереворот у цій країні та поставивши до влади прокомуністичний уряд ??? де зараз кацапо-совок ???
показать весь комментарий
12.06.2025 09:23 Ответить
Ще заплач....🤡
показать весь комментарий
12.06.2025 08:13 Ответить
Рашиському терористу не шкода свого бидла для біснуватих імперських марень ,а ось Україна втрачає кращих.
показать весь комментарий
12.06.2025 08:15 Ответить
що сьогодні за день?
чому саме на сьогодні мільйон дохлих лаптєй?
зе!поцу терміново потрібні овації?
показать весь комментарий
12.06.2025 08:18 Ответить
сьогодні так званий "день срацеї", який раніше називася "день суверенітету (незалежності)" так званої срацеї - день коли кацап з Уралу, тупорилий за висловами іншого кацапа-бсина юріста жіронінеовського, офіційно розвалив (почав процес розвалу) червоножопу комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів - срср !!! правда вона, імперія, в агонії, муках ще конала більше 1,5 року, ще навіть весною 1991 року пробували провести її реанімацію, організувавши так званий "рехферендум" !!! але 19-23 серпня 1991 року кучка стариш комуністичних передунів потробували організувати держпереворот в мацкві - захопити владу, усунути мішку міченого !!! це остаточно пере вело імперію в коматозний стан і 25.12.1991 року імперія здохла назавжди !!!
показать весь комментарий
12.06.2025 08:29 Ответить
Нах тобі переживати за рашку? - досягла вона чогось чи не досягла - за Україну думай
показать весь комментарий
12.06.2025 08:21 Ответить
Мне смешно читать эти рассуждения. Полезных войн вообще не бывает. Полезна война, которая длится неделю и число жертв которой человек сто и нет разрушений. Все остальные войны не оправданны.
Путину надо было еще в феврале отползти и прекратить войну. Но он обосрался, так как у него нет яиц(что неудивительно, так как он не политик, а поставлен ФСБшниками).
показать весь комментарий
12.06.2025 08:23 Ответить
хм
показать весь комментарий
12.06.2025 08:27 Ответить
Мільйон дохлих цапів не коштує життя одної української дитини.
показать весь комментарий
12.06.2025 08:28 Ответить
ну так !!! кацапи мають здорхнути усі !!!
показать весь комментарий
12.06.2025 08:30 Ответить
Людина з відрубаною ногою вихваляється, що в неї ще залишилася нога та цілих дві руки!
Кат же ж ще не досяг свого кінцевого задуму!
Піззєц...
показать весь комментарий
12.06.2025 08:33 Ответить
Склянка наполовину повна, уря!
показать весь комментарий
12.06.2025 08:36 Ответить
Згадалася дворова дражнилка з далекого-предалекого дитинства:
"А мінє нє больно, куріца довольна!"
показать весь комментарий
12.06.2025 08:39 Ответить
Поки цьому дибільнуватому пану треба закрити пельку с ціми потужними не знаю на кого розрахованими спічами.
А краще починати втілювати в реальності спічі накшталт "Україна зрівнялася по далекобіним дронам з потужною бойовою частиною на 100кг на реактивних двигунах і нарешті почала виробляти співставну кількість балістичного озброення дальньої дії, яке нищіть виробничи потужності та війскові об'єкти московитів" Але ж ні будуть вихвалятися самітами та бездієвими закликами посилення тиску
показать весь комментарий
12.06.2025 08:54 Ответить
Чергове популістичне бла-бла від "зеленої команди". По-перше ніякого мільйона втрат там поки немає, і до цього ще насправді далеко. Думаю, що навіть з "трьохсотими" до мільйона поки не підійшли вони... По-друге, росія взяла і утримує сухопутний коридор в Крим, забрала вихід до Азовського моря, ЗАЕС, захопила вже майже весь Донбас. Ще й для Сум створила реальну загрозу...
Економіка Україна ослаблена за три роки війни в декілька разів, населення скоротилося, багатьох наших людей вони забрали до себе.
Як тут можна говорити, що кацапи не досягли значних цілей?
показать весь комментарий
12.06.2025 08:57 Ответить
що ти вибрали в 2019 то і маєте !!! при Петрі Порошенку такого б не було б !!!
показать весь комментарий
12.06.2025 09:26 Ответить
Особисто я це не вибирав...
Та при будь-кому такого не було би - навіть при Кучмі чи Вілкулу!
показать весь комментарий
12.06.2025 09:33 Ответить
вілкул запроданець і колобарант ще та прокацапська гнида !!! кучма червоний недобитий колмуняка, асвтор, основоположник української олігархії ...
показать весь комментарий
12.06.2025 09:35 Ответить
 
 