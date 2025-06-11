На саммите в Одессе подтвердили "дополнительные оборонные пакеты" для Украины, - Сибига

На полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" во время двусторонних встреч президента Владимира Зеленского с лидерами стран-участниц были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от ряда государств.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время двусторонних встреч главы государства со своими коллегами, визави, были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран", - сказал Сибига.

При этом он не уточнил каких-то деталей.

По словам министра, отдельное внимание во время встреч на полях саммита было уделено инфраструктурным проектам и усилению энергоустойчивости Украины.

"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине накануне зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать",- сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Также Сибига добавил, что "есть достаточный оптимизм относительно получения необходимой помощи" в этом направлении.

Министр подчеркнул, что важным сигналом мероприятия в Одессе является то, что Украина не одна.

"С нами ближайшие союзники, с нами ближайшие партнеры", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины, а также подтвердили усилия по поиску дипломатического пути к длительному миру.

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