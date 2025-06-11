На саммите в Одессе подтвердили "дополнительные оборонные пакеты" для Украины, - Сибига
На полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" во время двусторонних встреч президента Владимира Зеленского с лидерами стран-участниц были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от ряда государств.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Во время двусторонних встреч главы государства со своими коллегами, визави, были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран", - сказал Сибига.
При этом он не уточнил каких-то деталей.
По словам министра, отдельное внимание во время встреч на полях саммита было уделено инфраструктурным проектам и усилению энергоустойчивости Украины.
"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине накануне зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать",- сказал глава внешнеполитического ведомства.
Также Сибига добавил, что "есть достаточный оптимизм относительно получения необходимой помощи" в этом направлении.
Министр подчеркнул, что важным сигналом мероприятия в Одессе является то, что Украина не одна.
"С нами ближайшие союзники, с нами ближайшие партнеры", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины, а также подтвердили усилия по поиску дипломатического пути к длительному миру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль