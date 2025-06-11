На саміті в Одесі підтвердили "додаткові оборонні пакети" для України, - Сибіга

На полях саміту "Україна - Південно-Східна Європа" під час двосторонніх зустрічей президента Володимира Зеленського з лідерами країн-учасниць були підтверджені додаткові оборонні пакети від низки держав.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час двосторонніх зустрічей голови держави зі своїми колегами, візаві, були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн", - сказав Сибіга.

Водночас він не уточнив якихось деталей.

За словами міністра, окрема увага під час зустрічей на полях саміту була приділена інфраструктурним проєктам та посиленні енергостійкості України.

"Уже зараз наші партнери цікавилися, чим вони можуть допомогти Україні напередодні зимового періоду. Ми побачили їхню готовність конкретно допомагати",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

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Також Сибіга додав, що "є достатній оптимізм стосовно отримання необхідної допомоги" у цьому напрямку.

Міністр наголосив, що важливим сигналом заходу в Одесі глава МЗС є те, що Україна не одна.

"З нами найближчі союзники, з нами найближчі партнери", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, звернулися до міжнародної спільноти із закликом активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру.

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